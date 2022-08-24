EYT'de TÜRK formülü kesinleşti! Almanya-Hollanda modeli elendi! 50-52 yerine 48-49 yaşında emeklilik! 1999-1998-1997 öncesi işe girenler! Yaşa endeksli...

Emeklilikte yaşa takılanlar ilgili çalışmalar devam ederken flaş gelişmeler yaşandı. Bir süredir EYT ile ilgili çeşitli formüller konuşuluyor. Özellikle Almanya ve Hollanda modeli dikkat çekiyor. Yıl sonunda Meclis'e gelmesi beklenen taslak metninin detayları merak edilirken Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin'in son dakika açıklamasıyla her şey değişti. Bilgin ''Masamızda sadece bir formül var." dedi. EYT yasası bekleyen milyonlarca kişi de gelişmelerle ilgili detayları araştırmaya koyuldu. İşte Bakan Bilgin'in o açıklamaları ve masadaki formül ile senaryolar....