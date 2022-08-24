EYT'de TÜRK formülü kesinleşti! Almanya-Hollanda modeli elendi! 50-52 yerine 48-49 yaşında emeklilik! 1999-1998-1997 öncesi işe girenler! Yaşa endeksli...
EYT'de tek formül! Almanya-Hollanda modeli elendi. 1999-1998-1997 öncesi işe girenler dikkat! Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor. EYT için formül arayışı sona erdi. Son dakika açıklama geldi. Şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." dedi. Peki, EYT'de son durum ne? Tek formülün detayları nasıl? EYT Finlandiya, Hollanda ve Almanya modeli nedir? Tüm hesaplamalar değişti. İşte detaylar...
Emeklilikte yaşa takılanlar ilgili çalışmalar devam ederken flaş gelişmeler yaşandı. Bir süredir EYT ile ilgili çeşitli formüller konuşuluyor. Özellikle Almanya ve Hollanda modeli dikkat çekiyor. Yıl sonunda Meclis'e gelmesi beklenen taslak metninin detayları merak edilirken Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin'in son dakika açıklamasıyla her şey değişti. Bilgin ''Masamızda sadece bir formül var." dedi. EYT yasası bekleyen milyonlarca kişi de gelişmelerle ilgili detayları araştırmaya koyuldu. İşte Bakan Bilgin'in o açıklamaları ve masadaki formül ile senaryolar....
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların en temel konusu netleşti. Buna göre EYT ile ilgili masada tek formül var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şu ifadeleri kullandı: "Hollanda, Almanya modeli konuşuluyor bu doğru değil. Masamızda sadece bir formül var."
YAŞA ENDEKSLİ FORMÜL
A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu son dakika gelişmelerin detaylarını aktardı.
Murat Ovucu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Aylardır da çalışma yürütülüyor. Bakan Bilgin yine A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayacaklarını belki Ocak ayı civarında bunu Meclis'e sunmayı planladıklarını dile getirmişti.