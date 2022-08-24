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Haberler Ekonomi EYT'de TÜRK formülü kesinleşti! Almanya-Hollanda modeli elendi! 50-52 yerine 48-49 yaşında emeklilik! 1999-1998-1997 öncesi işe girenler! Yaşa endeksli...

EYT'de TÜRK formülü kesinleşti! Almanya-Hollanda modeli elendi! 50-52 yerine 48-49 yaşında emeklilik! 1999-1998-1997 öncesi işe girenler! Yaşa endeksli...

EYT'de tek formül! Almanya-Hollanda modeli elendi. 1999-1998-1997 öncesi işe girenler dikkat! Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor. EYT için formül arayışı sona erdi. Son dakika açıklama geldi. Şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." dedi. Peki, EYT'de son durum ne? Tek formülün detayları nasıl? EYT Finlandiya, Hollanda ve Almanya modeli nedir? Tüm hesaplamalar değişti. İşte detaylar...

24.08.2022 08:53 - Son Güncelleme: 24.08.2022 08:54
50-52 yerine 48-49 yaşında emeklilik! EYT’de TÜRK formülü kesinleşti! Almanya-Hollanda modeli elendi! 1999-1998-1997 öncesi işe girenler! Yaşa endeksli...

Emeklilikte yaşa takılanlar ilgili çalışmalar devam ederken flaş gelişmeler yaşandı. Bir süredir EYT ile ilgili çeşitli formüller konuşuluyor. Özellikle Almanya ve Hollanda modeli dikkat çekiyor. Yıl sonunda Meclis'e gelmesi beklenen taslak metninin detayları merak edilirken Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin'in son dakika açıklamasıyla her şey değişti. Bilgin ''Masamızda sadece bir formül var." dedi. EYT yasası bekleyen milyonlarca kişi de gelişmelerle ilgili detayları araştırmaya koyuldu. İşte Bakan Bilgin'in o açıklamaları ve masadaki formül ile senaryolar....

GALERİ DEVAM EDİYOR
50-52 yerine 48-49 yaşında emeklilik! EYT’de TÜRK formülü kesinleşti! Almanya-Hollanda modeli elendi! 1999-1998-1997 öncesi işe girenler! Yaşa endeksli...

EYT düzenlemesinin yıl sonuna kadar tamamlama yönünde çalışmalar sürerken 5 milyon EYT'li yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaş şartı dolayısıyla emekli olamamış sigortalılar için flaş bir gelişme yaşandı.

50-52 yerine 48-49 yaşında emeklilik! EYT’de TÜRK formülü kesinleşti! Almanya-Hollanda modeli elendi! 1999-1998-1997 öncesi işe girenler! Yaşa endeksli...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların en temel konusu netleşti. Buna göre EYT ile ilgili masada tek formül var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şu ifadeleri kullandı: "Hollanda, Almanya modeli konuşuluyor bu doğru değil. Masamızda sadece bir formül var."

50-52 yerine 48-49 yaşında emeklilik! EYT’de TÜRK formülü kesinleşti! Almanya-Hollanda modeli elendi! 1999-1998-1997 öncesi işe girenler! Yaşa endeksli...

Daha önce de Türkiye'ye özgü bir model üzerinde durulduğu açıklanmıştı.

50-52 yerine 48-49 yaşında emeklilik! EYT’de TÜRK formülü kesinleşti! Almanya-Hollanda modeli elendi! 1999-1998-1997 öncesi işe girenler! Yaşa endeksli...

YAŞA ENDEKSLİ FORMÜL

A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu son dakika gelişmelerin detaylarını aktardı.

Murat Ovucu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Aylardır da çalışma yürütülüyor. Bakan Bilgin yine A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayacaklarını belki Ocak ayı civarında bunu Meclis'e sunmayı planladıklarını dile getirmişti.

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