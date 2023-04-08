Bakan Kurum AÇIKLADI! TOKİ  "İlk Evim Arsa" kuraları o tarihte çekilecek! Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya... YENİ TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023

TOKİ "İlk Evim Arsa" kuralarında yeni takvim yayımlandı. Buna göre Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Konya ve diğer onlarca ilde yer alan arsalar için kura çekim tarihi belli oldu. "İlk Evim Arsa" kuraları 10 ila 28 Nisan tarihleri arasında 55 ilden toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek. İşte detaylar...