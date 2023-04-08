RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Bakan Kurum AÇIKLADI! TOKİ  "İlk Evim Arsa" kuraları o tarihte çekilecek! Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya... YENİ TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023

Bakan Kurum AÇIKLADI! TOKİ  "İlk Evim Arsa" kuraları o tarihte çekilecek! Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya... YENİ TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023

Son dakika TOKİ yeni arsa kura takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" için kuraları çekilmeye devam ediyor. Buna göre 10 Nisan'dan itibaren içerisinde depremden etkilenen bazı illerin de bulunduğu toplam 55 ildeki 39 bin 380 hak sahibi için kuralar çekilmeye başlanacak. İşte yeni TOKİ "İlk Evim Arsa" kura tarihleri.

08.04.2023 10:14 - Son Güncelleme: 08.04.2023 10:14
Bakan Kurum AÇIKLADI! TOKİ  İlk Evim Arsa kuraları o tarihte çekilecek! Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya... YENİ TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023

TOKİ "İlk Evim Arsa" kuralarında yeni takvim yayımlandı. Buna göre Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Konya ve diğer onlarca ilde yer alan arsalar için kura çekim tarihi belli oldu. "İlk Evim Arsa" kuraları 10 ila 28 Nisan tarihleri arasında 55 ilden toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakan Kurum AÇIKLADI! TOKİ  İlk Evim Arsa kuraları o tarihte çekilecek! Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya... YENİ TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023

10 NİSAN 2023

Hatay 2340
Kahramanmaraş 910
Gaziantep 470

Bakan Kurum AÇIKLADI! TOKİ  İlk Evim Arsa kuraları o tarihte çekilecek! Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya... YENİ TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023

Malatya 50
Adana 450
Adıyaman 610

Bakan Kurum AÇIKLADI! TOKİ  İlk Evim Arsa kuraları o tarihte çekilecek! Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya... YENİ TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023

11 NİSAN 2023

Şanlıurfa 2000
Osmaniye 400
Ankara 1530

Bakan Kurum AÇIKLADI! TOKİ  İlk Evim Arsa kuraları o tarihte çekilecek! Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya... YENİ TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ 2023

12 NİSAN 2023

Artvin 185
Aydın 575
Bitlis 205
Bolu 140
Burdur 325
Çankırı 40
Denizli 20
Giresun 380
Gümüşhane 150

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