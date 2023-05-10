Aile Destek Mayıs 2023 ödeme takvimi! Zamlı Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası erken yatar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!
Mayıs ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek. Peki, Mayıs 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Mayıs ayına az bir zaman kala gözler aile destek ödemelerinin yatacağı tarihe odaklandı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin ne zaman yatacağı sorgulanıyor. Peki, Mayıs 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Mayıs ayı İL İL aile destek ÖDEME TAKVİMİ!
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur