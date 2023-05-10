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Aile Destek Mayıs 2023 ödeme takvimi! Zamlı Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası erken yatar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Mayıs ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek. Peki, Mayıs 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? İşte detaylar...

takvim.com.tr
10.05.2023 23:45 - Son Güncelleme: 10.05.2023 23:45
Aile Destek Mayıs 2023 ödeme takvimi! Zamlı Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası erken yatar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Mayıs ayına az bir zaman kala gözler aile destek ödemelerinin yatacağı tarihe odaklandı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin ne zaman yatacağı sorgulanıyor. Peki, Mayıs 2023 Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Mayıs ayı İL İL aile destek ÖDEME TAKVİMİ!

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Aile Destek Mayıs 2023 ödeme takvimi! Zamlı Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası erken yatar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Aile Destek Mayıs 2023 ödeme takvimi! Zamlı Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası erken yatar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Mayıs 2023 ödeme takvimi! Zamlı Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası erken yatar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Mayıs 2023 ödeme takvimi! Zamlı Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası erken yatar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur

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