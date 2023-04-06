Bağkur tescili olmayanlara torba yasa kıskacı! 2 farklı tarihe dikkat: EYT'de 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? Vergi mükellefi, Oda sicil kaydı...
Bağkur tescil affı hakkında aramalar günden güne artıyor. Bilindiği üzere esnaf ve sanatkar, vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren Bağkur'lu olmak zorunda. Ancak geçmişte vergi mükellefi veya oda sicil kaydı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan çok sayıda esnaf bulunuyor. Son olarak 2008, 2015,2018 ve 2021 yılında yapılan düzenleme ile birlikte Bağ-Kur'luların prim borçları silinmişti. Peki, Bağkur tescil affı çıkacak mı? 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? İşte merak edilenler!
06.04.2023 13:49 - Son Güncelleme: 06.04.2023 13:49
Bağkur tescil affı, son gelişmelerle vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bakanlık tarafından Bağkur'lular için yeni düzenlemeler masaya yatırılıyor. Prim eşitliği gündeme gelirken gözler tescil affına çevrildi. Peki, Bağkur tescil affı çıkacak mı? İşte detaylar...