A101 29-03 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu! A101 Haftanın Yıldızları kataloğunda indirim üstüne indirim: Diğer marketler çıldıracak!
A101 28 Ağustos- 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftaki yeni katalogda yok yok! Taptaze meyvelerden temizlik ürünlerine çeşitli bir çok üründe efsane indirimler alıcılarını bekliyor. Peki yeni katalogda neler var? Fairy Bulaşık Deterjanı sadece bu hafta için 30, 75 değil 16,95'ten satışa çıkarıldı. Mistral 3 katlı tuvalet kağıdı ise 22,90 yerine 18,90'dan alıcılarını bekliyor. Ariel toz deterjan da 44,95'ten 29,95'e düşürüldü. Kaçırılmayacak fırsatlar bu hafta A101'de... İşte 'Haftanın Yıldızları' sloganıyla yayımlanan A101 28 Ağustos- 3 Eylül aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
29.08.2021 16:38
- Son Güncelleme: 29.08.2021 16:55
A101'de bu hafta yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda indirim üstüne indirim yapıldığı görüldü. Bu aktüel kataloğu bu kez rakip marketleri çıldırtacak. 29 Ağustos'ta satışa çıkarılan indirimli ürünler 3 Eylül'e kadar raflarda alıcılarını bekleyecek. Stokları kaçırmak istemeyen vatandaşlar 29 Ağustos- 3 Eylül aktüel ürünler kataloğunu inncelemek istiyor. İşte A101 29-03 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu!