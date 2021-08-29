A101 29-03 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu! A101 Haftanın Yıldızları kataloğunda indirim üstüne indirim: Diğer marketler çıldıracak!

A101'de bu hafta yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda indirim üstüne indirim yapıldığı görüldü. Bu aktüel kataloğu bu kez rakip marketleri çıldırtacak. 29 Ağustos'ta satışa çıkarılan indirimli ürünler 3 Eylül'e kadar raflarda alıcılarını bekleyecek. Stokları kaçırmak istemeyen vatandaşlar 29 Ağustos- 3 Eylül aktüel ürünler kataloğunu inncelemek istiyor. İşte A101 29-03 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu!