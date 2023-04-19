Bağkur primleri düşecek mi? EYT staj mağdurları son dakika gelişme var mı? 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik verilecek mi? Seçim öncesi...

4 MADDE DE YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ŞİFRELERİ

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.

Ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak

Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek

Bağ-Kur ve SSK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek

EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik