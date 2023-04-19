6 milyon memur ve emeklinin gözü pazarlıklarda: Kritik tarih 1 mayıs
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 artış olduğunu açıklamıştı. Kamu işçilerinin zam pazarlığı sürerken 1 Mayıs öncesinde toplu sözleşme süresinin tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını belirleneceği 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos'ta başlayacak. İşte görüşmelerde son durum ve detaylar...
19.04.2023 08:09 - Son Güncelleme: 19.04.2023 08:42