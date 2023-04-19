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Haberler Ekonomi 6 milyon memur ve emeklinin gözü pazarlıklarda: Kritik tarih 1 mayıs

6 milyon memur ve emeklinin gözü pazarlıklarda: Kritik tarih 1 mayıs

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 artış olduğunu açıklamıştı. Kamu işçilerinin zam pazarlığı sürerken 1 Mayıs öncesinde toplu sözleşme süresinin tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını belirleneceği 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos'ta başlayacak. İşte görüşmelerde son durum ve detaylar...

takvim.com.tr
19.04.2023 08:09 - Son Güncelleme: 19.04.2023 08:42
6 milyon memur ve emeklinin gözü pazarlıklarda: Kritik tarih 1 mayıs

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmeleri görüşmesinde süreç devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
6 milyon memur ve emeklinin gözü pazarlıklarda: Kritik tarih 1 mayıs

İşçi ve işverenler önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelirken hükümet teklifini 12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam olarak güncelledi.

6 milyon memur ve emeklinin gözü pazarlıklarda: Kritik tarih 1 mayıs

Bir önceki teklif ise 11 bin 500 lira taban, ilk 6 ayda yüzde 30 zam yapılması yönündeydi. İşçi tarafı bu teklifi yetersiz buldu.

6 milyon memur ve emeklinin gözü pazarlıklarda: Kritik tarih 1 mayıs

İşçi tarafı taban aylığın 15 bin lira, ilk 6 ay yüzde 45 zam, yüzde 15 refah payı olmak üzere yüzde 60'lık zam isterken, teklifin bayramdan güncellenmesi bekleniyor.

6 milyon memur ve emeklinin gözü pazarlıklarda: Kritik tarih 1 mayıs

Toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i 1 Ocak, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

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