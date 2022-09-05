Bağ-Kur’luya maaş formülü! EYT'de Bağ-Kur’lular için hangi formüller var? Farklı kurumlarda hesaplama nasıl olacak?
EYT'lilere yönelik çalışma sadece SSK'lılara yönelik değil. Bağ-Kur'lulara da emeklilik yolunu açacak formüller masada. Primini tamamlayanlar için hangi seçenekler gündemde? Az primi olanlar ne yapacak? İşte başta esnaf olmak üzere Bağ-Kur'luların merak ettiği soruların yanıtları.
05.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 05.09.2022 07:02
Bu yıl bitmeden tamamlanması planlanan çalışma sadece 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan SSK'lıları kapsamıyor.
1 Ekim 1999'dan önce sigortaya giriş yapan Bağ-Kur'luların emeklilik yaşı 1 Haziran 2002 itibarıyla kadınlar için 20 tam yıl (7200 gün), erkekler için 25 tam yıl (9000 gün) prim ödemelerinin dolmasına kalan süreye göre değişiyor.