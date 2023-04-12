DSİ işçi alımı başvuru ne zaman? Devlet Su İşleri 1727 işçi alımı BRANŞ DAĞILIMI, KONTENJANLAR, KADRO VE ŞARTLAR!

Son dakika haberine göre; DSİ bünyesinde istihdam edilmek üzere 1727 personel alımı yapılacak. Müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Peki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 1727 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte branş bazında kadro dağılı, kontenjanlar ve diğer detaylar...