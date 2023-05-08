Az primle yüksek maaş avantajı! Emeklilikte 1261 gün kuralı değişiyor! BAĞ-KUR'luları neler bekliyor? Kısmi emeklilikte prim azalacak mı?
Küçük esnafın emeklilik için gerekli gün sayısının 7.200'e inmesiyle birlikte, maaşta etkili olan 1261 gün kuralı değişecek. Böylece az primle yüksek emekli aylığı alma avantajı doğacak.
08.05.2023 07:01 - Son Güncelleme: 08.05.2023 07:01
Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi.
Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek.
Bu kural sadece SSK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor.