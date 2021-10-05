Bağ-Kur ve SSK emeklisi yılbaşında bayram edecek: Beklenen haber geldi! 2 bin 624 liraya yükselmişti
2022 yılının yaklaşması ile birlikte milyonlarca vatandaşı maaş zammı heyecanı sardı. Ocak ayında zamlı maaşları hesaplarına yatacak olan emekliler ne kadar zam alacaklarını araştırıyorlar. 2021 Temmuz-Aralık döneminde en düşük SSK'lı emekli aylığı 2 bin 624 liraya yükselmişti. İnternet aramalarında en fazla araştırılan konular arasında yer alan "Emekli ve memur zam oranı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi 2022 maaşı ne kadar oldu?" Sorusuna yanıt aranıyor.
SSK ve Bağkur emeklisinin bir süredir beklediği haber geldi. Geçtiğimiz Eylül ayı amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. 6 aylık enflasyon seviyesi da hesaplanınca emeklilerin ileriki yıl ne kadar maaş alacağı meydana çıkmış olacak. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sendikalarla sözleşme yapmanın ve uzlaşmanın basit bir iş olmadığını söyledi. Prosedürün uzunluğundan dolayı hizmet kollarıyla alakalı tamamlanamayan hususların olduğunu bildiren Bilgin, bu konuların bu akşama kadar tamamlanacağını vurguladı.
Gelecek sene maaşlar ne kadar olacak?
Emeklilerin maaşına dair net bir açıklama yapılmadı. Fakat yapılacak zam seviyesinin saptanmasına yalnızca üç veri kaldı.
EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI 2022'TE NE KADAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sendikalarla sözleşme yapmanın ve uzlaşmanın basit bir iş olmadığını söyledi. Prosedürün uzunluğundan dolayı hizmet kollarıyla alakalı tamamlanamayan hususların olduğunu bildiren Bilgin, bu konuların bu akşama kadar tamamlanacağını vurguladı.