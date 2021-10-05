Bağ-Kur ve SSK emeklisi yılbaşında bayram edecek: Beklenen haber geldi! 2 bin 624 liraya yükselmişti

SSK ve Bağkur emeklisinin bir süredir beklediği haber geldi. Geçtiğimiz Eylül ayı amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. 6 aylık enflasyon seviyesi da hesaplanınca emeklilerin ileriki yıl ne kadar maaş alacağı meydana çıkmış olacak. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sendikalarla sözleşme yapmanın ve uzlaşmanın basit bir iş olmadığını söyledi. Prosedürün uzunluğundan dolayı hizmet kollarıyla alakalı tamamlanamayan hususların olduğunu bildiren Bilgin, bu konuların bu akşama kadar tamamlanacağını vurguladı.