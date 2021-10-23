Şartları sağlayan herkes hemen alıyor! Ziraat Bankası’ndan 15.000 TL!

Ziraat Bankası 15 bin TL'lik Kredi İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

Belirtilen şartları gerçekleştiren kişilerin hemen onay alarak 15.000 TL hesaplarında görebileceğini açıkladı. Aranan şartlar arasında 18 bin TL'lik krediye müracaat yapan müşterilerin kredi notunun 1100 üstünde olması gerektiği, sigortalı olarak rastgele bir yerde çalışıyor olması ve üç aydır sigorta primlerini yatırılıyor olması gerekliliğini belirtti. Kredi notu olmayan müşterilerin ise aynı işyerinden 1 senedir sigorta primlerinin yatması gerekliliğini de belirtti.