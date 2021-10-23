Şartları sağlayan herkes hemen alıyor! Ziraat Bankası’ndan 15.000 TL!
Devlet bankası olan Ziraat Bankası'ndan müşterilerine belirti edilen şartları sağlaması kaydıyla 15.000 TL ödeme uygulanacağı açıklamaları geldi! Birçok müşterisine nakit ihtiyacını karşılaması suretiyle 15 bin TL'lik kredi verecek olan Ziraat Bankası müracaatlarını Ziraat Bankası şubelerinden gereksinim kredisi müracaat formunu doldurarak yapabileceklerini açıkladı. Kredi onayı alan vatandaşlara bir bildirim SMS'i gönderilerek Ziraat Bankası'nın 15 bin TL'lik kredisini hesaplarında görebilirler.
Şartlar peş peşe açıklandı. Nakit ihtiyacı olana hemen para veriliyor. Ziraat Bankası vatandaşların kamu bankalarından çekmek istediği gereksinim kredisine ideal düşük faiz oranlı 36 ay vade ile ödeme planları olan 15,000 TL ödeme gerçekleştireceğini açıkladı. Yapılan bildirimde 15 bin TL'ye varan nakit gereksinimi ödemeleri amacıyla kredi ilk taksit ödemesini de 3 ay erteleme bileceğini söyledi. İhtiyaç kredisi ile nakit gereksinimini karşılamak isteyen kişilerin Ziraat Bankası'na başvurular yaparak ideal şartları sağladıklarında onay alabileceklerini de belirtti.
Ziraat Bankası 15 bin TL'lik Kredi İçin Başvuru Şartları Nelerdir?
Belirtilen şartları gerçekleştiren kişilerin hemen onay alarak 15.000 TL hesaplarında görebileceğini açıkladı. Aranan şartlar arasında 18 bin TL'lik krediye müracaat yapan müşterilerin kredi notunun 1100 üstünde olması gerektiği, sigortalı olarak rastgele bir yerde çalışıyor olması ve üç aydır sigorta primlerini yatırılıyor olması gerekliliğini belirtti. Kredi notu olmayan müşterilerin ise aynı işyerinden 1 senedir sigorta primlerinin yatması gerekliliğini de belirtti.
Ziraat Bankası 15 bin TL'lik Kredinin Başvurusu Nasıl Yapılır?
Birçok müşterisine nakit ihtiyacını karşılaması suretiyle 15 bin TL'lik kredi verecek olan Ziraat Bankası müracaatlarını Ziraat Bankası şubelerinden gereksinim kredisi müracaat formunu doldurarak yapabileceklerini açıkladı. Kredi onayı alan vatandaşlara bir bildirim SMS'i gönderilerek Ziraat Bankası'nın 15 bin TL'lik kredisini hesaplarında görebilirler.
Aynı vakitte Ziraat Bankası şubelerine gitmeden de Ziraat bankasının internet bankacılığı üzerinden de müracaatları yapılabiliyor.