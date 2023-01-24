Az önce müjde geldi! 0,69-0.99.1.29 faiz oranı düğün bayram ettirecek! Ocak-Şubat 2023 KONUT-TAŞIT kredi faiz oranları tablosu! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Kuveyt...

Kredi fırsatları kış aylarının gelmesiyle çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda merak eden binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Vatandaşlar bu bağlamda da ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını takip ederek ona göre tercihini yapacak. Ayın ortasında çeşitli alanlarda kullanmak üzere kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyaları mercek altına aldı ve bu doğrultuda da yeni teklifler peş peşe gelmeye başladı.Özellikle konut ve taşıt kredilerinde yer alan fırsatlar oldukça ilgi görüyor. İşte en güncel konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları!