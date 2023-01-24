8'lisi 60 TL bile değil 59 TL'ye düştü! A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif marketleri ÇILDIRDI! Et, yumurta, tuvalet kağıdı, sürpriz ürünler...
Yeni hafta geldi A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif marketleri kampanyalarını duyurdu. Bu hafta 4 zincir markette çılgın indirim başladı. 4 zincir marketten herhangi birine giden vatandaşlar indirimlerden hemen faydalanabilecek. Her marketin indirim günleri farklılık göstermekle birlikte 4 markette de gıdada, elektronik ürünlerde ve çeyiz ürünlerinde indirim uygulanması dikkat çekti. İşte A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif marketleri bu haftaki indirim kataloğu.
24.01.2023 11:21 - Son Güncelleme: 24.01.2023 11:21
A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni aktüel ürünler kataloglarını yayımladı. 4 markette 100'ün üzerinde ürünün fiyatı düştü. Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, salça, elektronik ürünler, çeyiz alışverişi, teknolojik aletler ve daha bir çok üründe kampanya başladı. Buna göre 10 TL ve üzeri alışverişte Papia 8'li Kağıt Havlu 3 Katlı 59 TL'ye, Sinangil Buğday Unu da 21, 95 TL'ye düşüyor. İşte A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste!