8’lisi 60 TL bile değil 59 TL’ye düştü! A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif marketleri ÇILDIRDI! Et, yumurta, tuvalet kağıdı, sürpriz ürünler...

A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni aktüel ürünler kataloglarını yayımladı. 4 markette 100'ün üzerinde ürünün fiyatı düştü. Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, salça, elektronik ürünler, çeyiz alışverişi, teknolojik aletler ve daha bir çok üründe kampanya başladı. Buna göre 10 TL ve üzeri alışverişte Papia 8'li Kağıt Havlu 3 Katlı 59 TL'ye, Sinangil Buğday Unu da 21, 95 TL'ye düşüyor. İşte A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste!