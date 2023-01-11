Az önce belli oldu! Ziraat bankası 16.000 TL, Vakıfbank 18.000 TL, Halkbank 7.000 TL veriyor! Başvuran hemen alıyor!

Kredi seçeneklerinin yanında Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'tan emekli maaşını alan vatandaşlara, daha önce kredi başvurusunda bulunmuş ve çekmiş olsalar bile 50 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. İşte, kamu bankalarının sunduğu emekliye kolay kredi detayları...