5000-7200 prim + 99 öncesi sigortalılar EYT'de A takımına geçecek! EYT'de 2023 kronometresi açıldı! 2000-2008 arası sigortalı olanlara kısmi emeklilik! SGK prim günle...
EYT'liler büyük bir merakla çıkacak yasayı bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, bu ay içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. 23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanlar için geçerli olacak. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT'de genel şartlar neler? İşte son durum...
EYT'liyi emekli edecek çalışmalar tamamlandı, sıra yasa aşamasına geldi. Tasarının yasalaşma sürecine geçmesiyle birlikte ilk aşamada 2.250 bin EYT'li emeklilik hakkını elde edecek. Emeklilik hakkı kazananlar önce çıkış kağıdı ile birlikte SGK'ya başvuru yapacak. Online ya da bizzat başvuru imkanı sunulacak. Başvurular tamamlandıktan sonra SGK kişinin hak sahibi olup olmadığını kontrol edecek ve emeklilik onaylanacak. Peki, EYT emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak? Hangi yollar izlenecek? EYT'de hangi şartlar geçerli? İşte tüm detaylar...
Tasarının yasalaşmasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin EYT'li hemen emeklilik hakkına kavuşacak. EYT'lilerin emekli olabilmeleri için SSK'da en az 5000 gün ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl şartı bulunuyor.
EYT'lilerin bir kısmı çalışırken bir kısmı da çalışmıyor. Çalışan EYT'liler açısından izlenecek yol şu şekilde olacak: