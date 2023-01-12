5000-7200 prim + 99 öncesi sigortalılar EYT'de A takımına geçecek! EYT'de 2023 kronometresi açıldı! 2000-2008 arası sigortalı olanlara kısmi emeklilik! SGK prim günle...

EYT'liyi emekli edecek çalışmalar tamamlandı, sıra yasa aşamasına geldi. Tasarının yasalaşma sürecine geçmesiyle birlikte ilk aşamada 2.250 bin EYT'li emeklilik hakkını elde edecek. Emeklilik hakkı kazananlar önce çıkış kağıdı ile birlikte SGK'ya başvuru yapacak. Online ya da bizzat başvuru imkanı sunulacak. Başvurular tamamlandıktan sonra SGK kişinin hak sahibi olup olmadığını kontrol edecek ve emeklilik onaylanacak. Peki, EYT emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak? Hangi yollar izlenecek? EYT'de hangi şartlar geçerli? İşte tüm detaylar...