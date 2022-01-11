Az önce belli oldu! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak isteyenler için ücretler sil baştan değişti! Günlük en az 75,6 TL...
Tüm şartları sağlamasına rağmen emeklilikte eksik primlere takılan kişiler için askerlik ve doğum borçlanması gibi SGK emeklilik uygulamaları için 2022 yılında yeni oranlar belli oldu. Kadınlarda doğum borçlanması ile 6 yıla kadar düşürülebilen emeklilik süresi, erkeklerde ise askerlik borçlanması ile bir hayli kısaltılabiliyor. Öte yandan yurt dışında yaşayan kişiler ise yurt dışı borçlanması ile bu haktan yararlanabilecekler. 2022 asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından SGK prim borçlanması ve prim ödemelerine ilişkin yeni oranlar belli oldu. İşte doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmasında yeni oranlar.
2022 Doğum ve Askerlik Borçlanması Ne Kadar Oldu?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2022 yılı için Aralık ayında belirlenen yeni asgari ücret oranı 4.253,40 TL olarak belirlendi.
Yüzde 50'nin üzerinde bir zam gelmesinin ardından SGK tarafından birçok kişi için erken emeklilik fırsatının ortaya çıkmasını sağlayan doğum ve askerlik borçlanmaları dahil birçok ücrette de bu oran üzerinden hesaplamalar yapılacak.
Asgari ücrette yapılan artış sonrasında doğum ve askerlik nedeniyle çalışma hayatına ara veren ve ortaya çıkan prim eksikleri nedeniyle borçlanacak kişiler, en düşük günlük 53,38 TL üzerinden ödeme gerçekleştirecekler.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2022 Yurt Dışı Borçlanma Primi Ne Kadar?
2022 yılında yurt dışı borçlanma primi ile emekli olmak isteyen gurbetçiler yine 2022 asgari ücret oranlarına göre yapılacak hesaplamalar ile prim ödeyecekler. Yurt dışı borçlanması yapanlardan prime esas kazancın yüzde 45'i
oranında prim alınmaktadır.