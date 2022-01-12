Kredi muslukları sonuna kadar açıldı! 36 ay, 60 ay 96 ay değil 120 ay vadeli! Banka kredileri depremi! İNG, Ziraat, Akbank...

Üç büyük kamu bankası olan Ziraat, Vakıf ve Halkbank ile özel bankalar arasında en düşük konut kredisi oranlarına sahip özel banka arasında 65 baz puanlık bir fark görülüyor. Önümüzdeki dönemde de özel ve kamu bankaları arasında makas giderek açılmaya devam ediyor.