Kredi muslukları sonuna kadar açıldı! 36 ay, 60 ay 96 ay değil 120 ay vadeli! Banka kredileri depremi! İNG, Ziraat, Akbank...
36 ay, 60 ay 96 ay değil 120 ay vadeli! Banka kredileri depremi yaşandı! Konut kredisi faiz oranları Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine rağmen net bir düşüş yaşamadı. Kamu bankaları tarafından %1,20 – 29 aralığında en uygun kredi faizleri sağlanmaya devam ederken, Türkiye'de faaliyet gösteren birçok özel banka tarafından konut kredilerinde faiz oranları ortalamasına bakıldığında %2'nin üzerinde bir oran göze çarpıyor. Kur krizi ve enflasyon gibi unsurlara bağlı olarak Türkiye genelinde konut fiyatlarının da artmasının ardından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun konut kredisi arayışlarına hız verdi. Akbank, ING Bank, Türkiye İş Bankası, Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank başta olmak üzere en uygun konut kredileri araştırılmaya devam ediyor.
Özel ve Kamu Bankaları Arasındaki Fark Büyüyor!
Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel bankalar arasında kredi faiz oranlarındaki makas giderek açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından politika faizlerinin %14'e çekilmesine rağmen banka kredilerinde gözle görülür bir faiz indirimi yapılmadı.
Akbank Konut Kredisi Faiz Oranları
Konut kredisi faiz oranları ile avantajlı ödeme seçenekleri sunan Akbank, %2,19'dan başlayan faiz oranları ile konut finansmanı sunmaya devam ediyor. Kişiye özel ödeme planlarının da hazırlandığı konut kredisi kampanyasında, uygun ödeme koşulları ve konut değerinin büyük bölümüne kredi tahsis ediliyor.
120 ay vade seçeneklerinin de yer aldığı Akbank Konut Kredisi kampanyası, aylık 2 bin 365 TL taksit fırsatları ile konut kredisi geri ödemelerini en uygun ödeme planları ile gerçekleştirmeniz mümkündür.