Az evvel detay geldi! 3600, 4500, 5400 günle 10 yılda emeklilik müjdesi! Yaş haddinden nasıl emekli olunur?

Çalışanlar ne vakit emekli olacağını bilmek istiyor. Bu anlamda emekli olmanın koşullarının yanı sıra erken emekli olabilme koşulları da var. Erkenden işe giren kimseler emeklilik hususu ile ilgili daha talihliyken daha geç işe girmiş kimselerin emeklilik yaşı 60'ın üstüne çıkabiliyor.