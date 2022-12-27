Az evvel detay geldi! 3600, 4500, 5400 günle 10 yılda emeklilik müjdesi! Yaş haddinden nasıl emekli olunur?
10 yılda emeklilik müjdesi! Yaş haddinden emekli olmak için yeni detaylar geldi. Yaş haddi hususu biraz spesifik diyebiliriz. Temelde bu hal sigortalılık gününü dolduran kimselerin daha düşük prim ödeyerek emekli olmasını sağlamak amacıyla ortaya konulan bir sistemdir.
27.12.2022 11:59 - Son Güncelleme: 27.12.2022 12:00
Çalışanlar ne vakit emekli olacağını bilmek istiyor. Bu anlamda emekli olmanın koşullarının yanı sıra erken emekli olabilme koşulları da var. Erkenden işe giren kimseler emeklilik hususu ile ilgili daha talihliyken daha geç işe girmiş kimselerin emeklilik yaşı 60'ın üstüne çıkabiliyor.