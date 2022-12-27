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Haberler Ekonomi Az evvel detay geldi! 3600, 4500, 5400 günle 10 yılda emeklilik müjdesi! Yaş haddinden nasıl emekli olunur?

Az evvel detay geldi! 3600, 4500, 5400 günle 10 yılda emeklilik müjdesi! Yaş haddinden nasıl emekli olunur?

10 yılda emeklilik müjdesi! Yaş haddinden emekli olmak için yeni detaylar geldi. Yaş haddi hususu biraz spesifik diyebiliriz. Temelde bu hal sigortalılık gününü dolduran kimselerin daha düşük prim ödeyerek emekli olmasını sağlamak amacıyla ortaya konulan bir sistemdir.

takvim.com.tr
27.12.2022 11:59 - Son Güncelleme: 27.12.2022 12:00
Az evvel detay geldi! 3600, 4500, 5400 günle 10 yılda emeklilik müjdesi! Yaş haddinden nasıl emekli olunur?

Çalışanlar ne vakit emekli olacağını bilmek istiyor. Bu anlamda emekli olmanın koşullarının yanı sıra erken emekli olabilme koşulları da var. Erkenden işe giren kimseler emeklilik hususu ile ilgili daha talihliyken daha geç işe girmiş kimselerin emeklilik yaşı 60'ın üstüne çıkabiliyor.

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Az evvel detay geldi! 3600, 4500, 5400 günle 10 yılda emeklilik müjdesi! Yaş haddinden nasıl emekli olunur?

Ancak üstünde 3 kere değişiklık yapıldığından ötürü işe girişe göre uygulanışı da değişik oluyor.

Az evvel detay geldi! 3600, 4500, 5400 günle 10 yılda emeklilik müjdesi! Yaş haddinden nasıl emekli olunur?

Bu sistem 99 senesinden evvel işe girenler bağlamında ayrı 2002 senesinden sonra işe girenler için ayrı 2008 senesinden sonra işe girenler için ayrı biçimlerde işliyor.

Az evvel detay geldi! 3600, 4500, 5400 günle 10 yılda emeklilik müjdesi! Yaş haddinden nasıl emekli olunur?

Tabi bu yolla emekli olan kimselerin emeklilik maaşları da daha düşük oluyor.

Az evvel detay geldi! 3600, 4500, 5400 günle 10 yılda emeklilik müjdesi! Yaş haddinden nasıl emekli olunur?

Prim Günü En Önemli Koşul

Yaş haddiyle emekli olmak isteyen kimseler şayet 99 senesinden evvel işe girmişlerse 10 senelik çalışma zamanını doldurmaları lazımdır.

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