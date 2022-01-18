Az evvel belli oldu! Ziraat Bankası çılgın kampanyayı başlattı! Emeklilere ev müjdesi 100.000 TL 120 ay vadeyle!
Ziraat Bankası emekliye özel konut kredisi seçenekleri ile tüm emeklilerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlıyor. Cazip oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile kullanılacak kredi paketi kapsamında ayrıca tüketici kredisi seçenekleri de sunuluyor. Ziraat Bankası'nın emeklinin birçok ihtiyacına yönelik Emeklinin Artısı Kredi Paketi içinde sunulan finansman seçenekleri, kolay başvuru yöntemleri ve uygun ödeme özellikleriyle dikkat çekmektedir. Ziraat Bankası emekliye konut kredisi seçeneğinden yararlanarak tüm emeklilerin rahatça ev sahibi olması sağlanacak.
Ziraat Bankası Emekliye Kredi Fırsatı!
Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alan müşterileri için Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile destek sunuluyor. Köklü kamu bankası Ziraat tarafından sunulan kredi destekleri kapsamında, nakit ihtiyaçları için ayrıca Tüketici Kredisi de verilmektedir.
Tüketici Kredisi ile 36 ay vadeli ve %1,55'ten başlayan faiz oranları ile finansman sunuluyor. Konut kredisinde is Ziraat Bankası %1,29'dan başlayan faiz ve 120 ay vade seçenekleri uygulamaktadır.
Emeklinin en uygun oranlar ile yararlandığı iki farklı kredi türü için de düşük taksit oranları ile geri ödeme seçenekleri sunuluyor.
Emekliye Ev Kredisi Ne Kadar Veriliyor?
Ziraat Bankası başta olmak üzere birçok kamu ve özel banka tarafından emekliye konut kredisi fırsatları sunulmaktadır. Satın alınmak istenen evin değerine göre belirli miktarda finansman sağlayan Ziraat Bankası, talep edilecek konut kredisi miktarına göre farklı oranlar belirlemiştir.