Az evvel belli oldu! Ziraat Bankası çılgın kampanyayı başlattı! Emeklilere ev müjdesi 100.000 TL 120 ay vadeyle!

Emekliye Ev Kredisi Ne Kadar Veriliyor?

Ziraat Bankası başta olmak üzere birçok kamu ve özel banka tarafından emekliye konut kredisi fırsatları sunulmaktadır. Satın alınmak istenen evin değerine göre belirli miktarda finansman sağlayan Ziraat Bankası, talep edilecek konut kredisi miktarına göre farklı oranlar belirlemiştir.