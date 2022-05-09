Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Az evvel belli oldu! 0.89 ve 0.99 faizle kredi fırsatı! Konut alımında 10 yıl vade jesti! İşte faiz oranına göre kredi hesaplama!

Az evvel belli oldu! 0.89 ve 0.99 faizle kredi fırsatı! Konut alımında 10 yıl vade jesti! İşte faiz oranına göre kredi hesaplama!

SON DAKİKA HABERİ | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut sahibi olmak isteyenlere müjde geldi. Az evvel belli oldu! 0.89 ve 0.99 faizle kredi fırsatı! Konut alımında 10 yıl vade jesti yapıldı. Böylelikle hem düşük faizle hem de uzun vade jestiyle ev sahibi olmak kolaylaştı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası vatandaşlar 0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplamalarına başladı. İşte faize göre kredi hesaplama!

09.05.2022 20:45 - Son Güncelleme: 09.05.2022 20:49
Az evvel belli oldu! 0.89 ve 0.99 faizle kredi fırsatı! Konut alımında 10 yıl vade jesti! İşte faiz oranına göre kredi hesaplama!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantının bitmesinin ardından son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan konut almak isteyen vatandaşlara seslendi ve 0.89 ve 0.99 faizle kredi müjdesini duyurdu. Üstelik 10 yıl vade de cabası! Binlerce kişi Erdoğan'ın açıklamaları sonrası faiz oranı girerek kredi hesaplamaya başlaıd. İşte faize göre kredi hesaplama ve diğer tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Az evvel belli oldu! 0.89 ve 0.99 faizle kredi fırsatı! Konut alımında 10 yıl vade jesti! İşte faiz oranına göre kredi hesaplama!

0.89 VE 0.99 FAİZLE KREDİ FIRSATI!

Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Az evvel belli oldu! 0.89 ve 0.99 faizle kredi fırsatı! Konut alımında 10 yıl vade jesti! İşte faiz oranına göre kredi hesaplama!

İLK DEFA EV ALACAKLARA DEVLET DESTEĞİ

Erdoğan, ev almayı düşünenlere müjde verdi. Konut finansmanı için 3 ayrı finansman hazırladıklarını belirten Erdoğan, "Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

Az evvel belli oldu! 0.89 ve 0.99 faizle kredi fırsatı! Konut alımında 10 yıl vade jesti! İşte faiz oranına göre kredi hesaplama!

''İlk müjdemiz konut almak isteyen vatandaşlarımız ve konut yapan firmalarımızla ilgilidir. 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapmıştık.

Az evvel belli oldu! 0.89 ve 0.99 faizle kredi fırsatı! Konut alımında 10 yıl vade jesti! İşte faiz oranına göre kredi hesaplama!

Bankacılık sektörünün verdiği uygun kredilerle milyonlarca vatandaşımız ev sahibi olmuştu. Son olarak küresel ekonomide fahiş yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama, konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı.

SON DAKİKA