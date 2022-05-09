Az evvel belli oldu! 0.89 ve 0.99 faizle kredi fırsatı! Konut alımında 10 yıl vade jesti! İşte faiz oranına göre kredi hesaplama!
SON DAKİKA HABERİ | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut sahibi olmak isteyenlere müjde geldi. Az evvel belli oldu! 0.89 ve 0.99 faizle kredi fırsatı! Konut alımında 10 yıl vade jesti yapıldı. Böylelikle hem düşük faizle hem de uzun vade jestiyle ev sahibi olmak kolaylaştı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası vatandaşlar 0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplamalarına başladı. İşte faize göre kredi hesaplama!
09.05.2022 20:45 - Son Güncelleme: 09.05.2022 20:49
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantının bitmesinin ardından son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan konut almak isteyen vatandaşlara seslendi ve 0.89 ve 0.99 faizle kredi müjdesini duyurdu. Üstelik 10 yıl vade de cabası! Binlerce kişi Erdoğan'ın açıklamaları sonrası faiz oranı girerek kredi hesaplamaya başlaıd. İşte faize göre kredi hesaplama ve diğer tüm detaylar...