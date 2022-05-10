📣SGK'ya başvuru durumunda hesaplara yatıyor! 👉Doğum parası alabilmek için şartlar neler? 🔊En düşük 12 bin 454 TL ödeniyor!
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak çalışan binlerce kadını iş hayatında daha çok aktif etmek ve doğum nedeniyle iş hayatına ara vermelerini önlemek adına pek çok teşvikler, ödemeler yapılıyor. Doğum parası bu ödemeler arasında yer alıyor ve doğum parası müracaat şartları merak ediliyor. SGK'ya müracaat halinde hesaplara yatıyor, en düşük 12 bin 454 TL ödeniyor. Doğum parasının yanı sıra erken doğum söz hususu olduğunda da birtakım haklar tanınıyor. İşte mevzuya dair bütün detaylar!
Kadınların iş hayatında daha aktif olarak yer alması için devlet destekleri verilmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğum parasının yanı sıra erken doğum durumunda da haklar veriyor ve çoğu kişinin bu haklardan haberi yok. 2022 yılında en düşük doğum parası 12 bin 454 lira oldu ve başvuru şartlarının karşılanması durumunda hesaplara yatıyor. Peki doğum parası alabilmek için şartlar neler? Doğum parasının yanı sıra diğer sağlanan haklara dair bilgiler de haberimizde yer alıyor.
İş göremezlik ödeneği bağlanması
SSK (4/1-a) kapsamındaki kadın sigortalılara analık hâllerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahate bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik hâlinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenmektedir.