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Haberler Ekonomi 9 Eylül hangi sigaraya zam geldi? Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? TT, Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro, Tekel, Kent, Pall Mall, President

9 Eylül hangi sigaraya zam geldi? Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? TT, Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro, Tekel, Kent, Pall Mall, President

Sosyal medyada dolaşan zam iddiaları sonrası sigara tiryakileri zam gelip gelmeyeceği yönünde araştırmalara başladı. Peki, sigara zammı var mı? Sigaraya yeni zam gelecek mi? İşte Eylül 2022 JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi...

takvim.com.tr
09.09.2022 08:57 - Son Güncelleme: 09.09.2022 09:01
Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? 8 Eylül hangi sigaraya zam geldi? TT, Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro, Tekel, Kent, Pall Mall, President

Eylül ayında sigaraya yeni zam geleceği iddiaları sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, bazı sigara markalarına 1,5 TL zam geleceği söyleniyor. Peki, yeni sigara zammı var mı? Sigaraya zam gelecek mi? İşte Eylül TT, JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi...

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Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? 8 Eylül hangi sigaraya zam geldi? TT, Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro, Tekel, Kent, Pall Mall, President

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddialar konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili firmalardan henüz resmi açıklama gelmedi.

Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? 8 Eylül hangi sigaraya zam geldi? TT, Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro, Tekel, Kent, Pall Mall, President

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? 8 Eylül hangi sigaraya zam geldi? TT, Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro, Tekel, Kent, Pall Mall, President

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? 8 Eylül hangi sigaraya zam geldi? TT, Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro, Tekel, Kent, Pall Mall, President

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

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