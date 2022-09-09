9 Eylül hangi sigaraya zam geldi? Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? TT, Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro, Tekel, Kent, Pall Mall, President

Eylül ayında sigaraya yeni zam geleceği iddiaları sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, bazı sigara markalarına 1,5 TL zam geleceği söyleniyor. Peki, yeni sigara zammı var mı? Sigaraya zam gelecek mi? İşte Eylül TT, JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi...