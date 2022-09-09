9 Eylül hangi sigaraya zam geldi? Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? TT, Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro, Tekel, Kent, Pall Mall, President
Sosyal medyada dolaşan zam iddiaları sonrası sigara tiryakileri zam gelip gelmeyeceği yönünde araştırmalara başladı. Peki, sigara zammı var mı? Sigaraya yeni zam gelecek mi? İşte Eylül 2022 JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi...
09.09.2022 08:57 - Son Güncelleme: 09.09.2022 09:01
Eylül ayında sigaraya yeni zam geleceği iddiaları sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, bazı sigara markalarına 1,5 TL zam geleceği söyleniyor. Peki, yeni sigara zammı var mı? Sigaraya zam gelecek mi? İşte Eylül TT, JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi...