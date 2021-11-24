Aynı anda 2'li ödeme alma imkanı da var! Bu kurslara katılana günlük-aylık para verilecek! İŞKUR detayları tek tek paylaştı

Gençlere ve işten ayrılanlara pek çok destek ödemesi yapılıyor. Bu destekler arasında işsizlik maaşı, işbaşı eğitim ve harçlık, meslek eğitim kursu, işte anne projesi, annelere 400 lira kreş desteği ve danışmanlık hizmeti gibi destekler yer alıyor. Kurslar için İŞKUR'a kayıt olmak yeterli oluyor. 2021 yılıyla birlikte tüm ödemeler gibi işbaşı eğtim ve harçlık ödemesi de arttı. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödeniyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda katılımcılara günlük 115 lira ödeme yapılıyor.