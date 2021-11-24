Aynı anda 2'li ödeme alma imkanı da var! Bu kurslara katılana günlük-aylık para verilecek! İŞKUR detayları tek tek paylaştı
Bu kurslara katılana günlük-aylık para verilecek! Aynı anda 2'li ödeme alma imkanı da var! İŞKUR detayları tek tek paylaştı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bir yandan iş arayan vatandaşların iş bulurken işsiz kaldığı bu süreçte de çeşitli destek ödemesi yapıyor. Kurs ve destek programlarına katılmak için bazı şartlar aranıyor. Öncelikle aranan şartlardan birisi de başvuru yapan kişinin en az 15 yaşında olması. Katıldığınız kurs programa göre günlük ödeme tutarı 115 liraya kadar çıkmaktadır. İşte başvuruya dair bilgiler
Gençlere ve işten ayrılanlara pek çok destek ödemesi yapılıyor. Bu destekler arasında işsizlik maaşı, işbaşı eğitim ve harçlık, meslek eğitim kursu, işte anne projesi, annelere 400 lira kreş desteği ve danışmanlık hizmeti gibi destekler yer alıyor. Kurslar için İŞKUR'a kayıt olmak yeterli oluyor. 2021 yılıyla birlikte tüm ödemeler gibi işbaşı eğtim ve harçlık ödemesi de arttı. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödeniyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda katılımcılara günlük 115 lira ödeme yapılıyor.
İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK
İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108,68, öğrencilere 81,51, işsizlik ödeneği alanlara 54,34 lira ödeme yapılıyor. Eğer program geleceğin meslekleri alanındaysa günlük ödeme 115 liraya çıkıyor.