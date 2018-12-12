Asgari ücrette kritik gün yarın! Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Vatandaşlar asgari ücret ile ilgili gelecek müjdeyi beklemeye başladı. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan yılbaşında maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Halihazırda 1604 lira olan asgari ücrete yapılacak olan zammın belirlenmesi için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Aralık ayının son haftasına kadar 2 toplantı daha yapılması planlanırken, vatandaşlar asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar olacak? 2019 AGİ ne kadar olacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte asgari ücret zammı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ile ilgili son gelişmeler...