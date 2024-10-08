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15.000 TL'lik ek ödeme hesaplara yatacak; Tüm emekliler için bankalar listeyi açıkladı!

Ekim ayına girilmesiyle birlikte bankalar, emeklilere, dul ve yetimlere yönelik promosyon kampanyalarını yeniden güncelledi. Emekli maaşlarını kendi bankalarına taşıyan müşterilerine cazip ek gelir imkanı sunan bankalar, tavan tutarı bu ay da 24 bin liraya kadar yükseltti. İşte bankaların sunduğu fırsatlar ve kampanyaların detayları...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:43 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:45
15.000 TL’lik ek ödeme hesaplara yatacak; Tüm emekliler için bankalar listeyi açıkladı!

2024 yılı 'Emekliler Yılı' olarak anılmaya devam ediyor. Bankalar emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek amacıyla promosyon kampanyalarını daha cazip hale getirirken sundukları fırsatlarla da ek gelir imkanı sunuyor. Ekim ayı itibariyle emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar da banka promosyonlarından faydalanabiliyor.

15.000 TL’lik ek ödeme hesaplara yatacak; Tüm emekliler için bankalar listeyi açıkladı!

KİM, NE VERİYOR?
AKBANK: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para. Maaş günü ile 4 gün öncesi arasında artı parayı faizsiz kullanma, ayda 2 kez ücretsiz limit üstü para çekme, ücretsiz havale-EFT imkanı.

15.000 TL’lik ek ödeme hesaplara yatacak; Tüm emekliler için bankalar listeyi açıkladı!

ALBARAKA TÜRK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. 2 otomatik fatura talimatına 1.000, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.

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