15.000 TL’lik ek ödeme hesaplara yatacak; Tüm emekliler için bankalar listeyi açıkladı!

2024 yılı 'Emekliler Yılı' olarak anılmaya devam ediyor. Bankalar emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek amacıyla promosyon kampanyalarını daha cazip hale getirirken sundukları fırsatlarla da ek gelir imkanı sunuyor. Ekim ayı itibariyle emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar da banka promosyonlarından faydalanabiliyor.