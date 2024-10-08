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2 gün sonraya dikkat! Altın fiyatları için ters köşe edecek uyarı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya ilişkin değerlendirmelerini ve yatırımcıları ilgilendiren önemli uyarılarını kamuoyuyla paylaştı. Memiş, yatırımcıların dikkatini bu hafta özellikle Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine çekerek, bu verilerin piyasalarda büyük yankı uyandırabileceğini ifade etti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının, küresel finansal piyasalarda dalgalanmalara ve varlık fiyatlarında ciddi hareketlenmelere yol açabileceğini belirten Memiş, yatırımcıları sabırlı ve temkinli olmaya davet etti.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 08:37 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 08:36
2 gün sonraya dikkat! Altın fiyatları için ters köşe edecek uyarı

ALTIN FİYATLARINI ABD ENFLASYONU ETKİLER Mİ?

ABD'de merakla enflasyon verileri bekleniyor. İslam Memiş, bu verilerin altın fiyatlarını ciddi şekilde etkileyebileceğini ve bu yüzden yatırımcıların Perşembe gününe dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

2 gün sonraya dikkat! Altın fiyatları için ters köşe edecek uyarı

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD istihdam verileri ve Orta Doğu'daki gerginlikler altın fiyatlarını yukarı çekmişti. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin TL'nin üzerine çıkarken, bu yükselişin devam edebileceğini söyledi.

2 gün sonraya dikkat! Altın fiyatları için ters köşe edecek uyarı

Gram altın için 2.980-3.080 TL, ons altın için ise 2.630-2.680 dolar aralığının önemli olduğunu belirten İslam Memiş, "Ons nereye, gram oraya" diyerek ons altın ile gram altın arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Yatırımcılara bu seviyeleri yakından takip etmelerini tavsiye ediyor.

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