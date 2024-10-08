2 gün sonraya dikkat! Altın fiyatları için ters köşe edecek uyarı

ABD'de merakla enflasyon verileri bekleniyor. İslam Memiş , bu verilerin altın fiyatlarını ciddi şekilde etkileyebileceğini ve bu yüzden yatırımcıların Perşembe gününe dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD istihdam verileri ve Orta Doğu'daki gerginlikler altın fiyatlarını yukarı çekmişti. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin TL'nin üzerine çıkarken, bu yükselişin devam edebileceğini söyledi.

Gram altın için 2.980-3.080 TL, ons altın için ise 2.630-2.680 dolar aralığının önemli olduğunu belirten İslam Memiş, "Ons nereye, gram oraya" diyerek ons altın ile gram altın arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Yatırımcılara bu seviyeleri yakından takip etmelerini tavsiye ediyor.