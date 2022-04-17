20 asgari ücret tutarında hibe desteği müjdesi verildi! Başvur hemen paranı al! Biraz önce belli oldu!
Kadınların iş hayatı içerisinde ki varlıklarını desteklemek ve böylelikle de ülke içi istihdamı arttırmak isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde geliştirilmiş olan Women Up Projesini duyurdu.
Kadın istihdamının desteklenmesi amacı ile geliştirilmiş olan Women Up Projesi'nin detayları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde geliştirilmiş olan söz konusu projenin ayrıntılarını paylaştı. İşte Women Up Projesi'nin tüm detaylarını içeren haberin devamı
Sosyal Güvenlik Kurumu Women Up Projesi Nedir?
Dilimize "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" olarak çevrilmiş olan Women Up Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ve Avrupa Birliği iş birliği içerisinde geliştirilmiş olan bir istihdam projesidir. Bu proje, çalışma hayatı içerisinde olan kadın girişimcilerin desteklenmesini amaçlamaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu- Avrupa Birliği iş birliği içerisinde geliştirilmiş olan ve kadınların çalışma hayatı içerisinde ki varlıklarının desteklenmesini amaçlayan Women Up Projesi, ilgili şartları sağlayan tüm kadın girişimcilere 20 asgari ücrete kadar destek olmaktadır. Söz konusu proje için başvurulara açık olan iller şu şekilde belirlenmiştir:
Sosyal Güvenlik Kurumu Women Up Projesine Kimler Başvuru Yapabilir?
Kadınların çalışma hayatı içerisinde var olmalarını destelemek amacı ile Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ve Avrupa Birliği iş birliği çerçevesinde geliştirilmiş olan Women Up projesi, kurumlar tarafından belirlenmiş olan şartları sağlayan tüm kadın girişimcilerin hizmetine sunulmaktadır.