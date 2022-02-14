Aylık 7 bin 250 lira - 19 bin 250 lira maaş! Emekli, çalışan, memur, asgari ücretli, EYT’liye ek kazanç kapısı! 25 yaş üstü herkes başvurabilir!

Emekli ve çalışan milyonlarca kişiye ek gelir fırsatı. Emekli yada çalışanlar aylık minimum 7 bin 250 lira ek gelir kazanıyor. Çalışanların işini etkilemeyen, emekliler için de maaşına ek gelir olacak 'bilirkişilik' için başvurular başladı. Bilirkişilik ile ilgili her yıl yeni alım yapılıyor. Başvurular, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 28 Şubat'a kadar yapılabilir. Peki, Bilirkişilik başvuru şartları neler? 2022 Bilirkilişik maaşları ne kadar? İşte detaylar!