Aylık 5.430 TL ödemeyle araba alın! Yeni Duster, 100.000 TL kredi 24 ay vade %1,67 faiz oranı! Binlerce lira Aralık ayı indirimi
Türkiye'de artan otomobil fiyatlarına karşı önde gelen birçok otomobil firması tarafından yılın son kampanyaları duyurulmaya başladı. Ülkemizde sevilen ve çokça tutulan markalar arasında yer alan Dacia, birçok model için yüzde 1,67'den başlayan faiz oranları ile kredi fırsatı sunarken, güncel indirimler de uygulamaya devam ediyor. Ayrıca Renault, Ford ve Fiat'tan da benzer açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte en uygun otomobil kampanyaları.
Yeni Duster Modellerinde 100.000 TL Kredi Avantajı
Dacia Finans, sıfır km araç alma hayalleri kuranların bu hayalini gerçekleştirmeyi hedefleniyor. Kur artışı, enflasyon, tedarik ve piyasa sorunları ile Türkiye'de artan araç fiyatlar sonrasında dev otomobil markalarının 2021 yılının son kampanyaları da büyük ilgi görmeye başladı.
Sınırlı sayıda Yeni Duster modellerinde geçerli olmak üzere, 100 bin TL kredi 24 ay vade ve %1,67 faiz oranları ile sunulacak. Aylık 5 bin 430 TL taksit fırsatlarıyla finansman seçeneklerinden yararlanan vatandaşlar, çok daha kolay bir şekilde araç sahibi olabilecekler.
Ayrıca Aralık ayına özel indirimli fiyat listesine göre Yeni Duster Comfort modellerinde 364 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satış gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Yeni Sandero Stepway modellerinde de yine yüzde 1,67 faiz oranları ile 100.000 TL kredi için 24 ay vadeli finansman seçenekleri yer alıyor.
1.000 Lira Takas İndirimi Fırsatından Hemen Yararlanın
Yeni yıla az bir süre kala sınırlı sayıda 2021 model Dacia model araç için 1.000 TL'ye varan takas indirimi fırsatı Aralık ayı boyunca devam edecek. Aralık ayına özek takas indiriminden yararlanarak, eski aracını getirip üzerine bin lira indirimde alarak yeni bir araç sahibi olmaları hedefleniyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz