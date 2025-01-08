Aylık 4.572 TL taksitle 700.000 TL; Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli kredi

Bankanın sunduğu "Ortak Konut Kredisi" kampanyası, birden fazla kişinin aynı krediyi paylaşarak daha uygun ödeme koşullarından faydalanmasını sağlıyor. Peki, bu kampanyanın detayları neler? İşte tüm merak edilenler.

Banka tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklaşa konut alımlarında bankanız yanınızda! Ortak Konut Kredimize hemen başvurun, birden çok kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlarda taksitleri kolayca ödeme imkânlarından yararlanın" ifadelerine yer verildi.

Kimler Yararlanabilir?

Düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişi bu krediye başvurabilir.

Ortaklardan biri, birkaçı ya da tamamı kredi kullanımından faydalanabilir.

Başvuruda bulunan kişilerin satın almak istedikleri konutun ekspertiz raporuna uygun olması gerekir.