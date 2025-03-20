Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun! En düşük faizli konut kredileri listesi

🏦 Akbank - İlk Evim Konut Kredisi
🔄 Faiz Oranı: %2,79
📋 Aylık Taksit: 28.966,07 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.503.688 TL
🏦 Garanti BBVA - Konut Kredisi
🔄 Faiz Oranı: %2,88
📋 Aylık Taksit: 29.786,99 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.605.888 TL
🏦 Halkbank - Hesaplı Evim Konut Kredisi
🔄 Faiz Oranı: %2,59
📋 Aylık Taksit: 27.162,91 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.286.124 TL
🏦 VakıfBank - Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi
🔄 Faiz Oranı: %2,69
📋 Aylık Taksit: 28.060,70 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.391.784 TL
🏦 Ziraat Bankası - Konut Kredisi
🔄 Faiz Oranı: %3,09
📋 Aylık Taksit: 31.722,98 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.825.457 TL
🏦 DenizBank - Mortgage Kredisi
🔄 Faiz Oranı: %3,81
📋 Aylık Taksit: 38.533,65 TL
💼 Toplam Ödeme: 4.642.738 TL
🏦 ICBC Bank Turkey - Yeni Evim Kredisi
🔄 Faiz Oranı: %4,00
📋 Aylık Taksit: 40.364,76 TL
💼 Toplam Ödeme: 4.888.601 TL
🏦 Şekerbank - Konut Kredisi
🔄 Faiz Oranı: %5,89
📋 Aylık Taksit: 58.961,37 TL
💼 Toplam Ödeme: 7.092.664 TL
✅ En Düşük Faiz/Kâr Payı Oranı: Halkbank (%2,59)
✅ En Düşük Aylık Taksit: Halkbank (27.162,91 TL)
✅ En Düşük Toplam Ödeme: Halkbank (3.286.124 TL)