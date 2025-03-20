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Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun! En düşük faizli konut kredileri listesi

Evinizi almak için konut kredisi mi arıyorsunuz? Bankaların sunduğu en güncel faiz oranları ve aylık taksit tutarlarını sizler için derledik...

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 18:35 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 18:35
Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun! En düşük faizli konut kredileri listesi

Konut sahibinin hayalini kuranlar için güncel faiz tutarları ve ödeme planları açıklandı. Bankaların sunduğu kredi seçenekleri arasında büyük farklar bulunurken, en uygun faiz oranlarını ve aylık taksitlerini sizin için karşılaştırdık.

Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun! En düşük faizli konut kredileri listesi

🏦 Akbank - İlk Evim Konut Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %2,79
📋 Aylık Taksit: 28.966,07 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.503.688 TL

Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun! En düşük faizli konut kredileri listesi

🏦 Garanti BBVA - Konut Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %2,88
📋 Aylık Taksit: 29.786,99 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.605.888 TL

Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun! En düşük faizli konut kredileri listesi

🏦 Halkbank - Hesaplı Evim Konut Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %2,59
📋 Aylık Taksit: 27.162,91 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.286.124 TL

Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun! En düşük faizli konut kredileri listesi

🏦 VakıfBank - Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %2,69
📋 Aylık Taksit: 28.060,70 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.391.784 TL

Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun! En düşük faizli konut kredileri listesi

🏦 Ziraat Bankası - Konut Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %3,09
📋 Aylık Taksit: 31.722,98 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun! En düşük faizli konut kredileri listesi

🏦 DenizBank - Mortgage Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %3,81
📋 Aylık Taksit: 38.533,65 TL
💼 Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun! En düşük faizli konut kredileri listesi

🏦 ICBC Bank Turkey - Yeni Evim Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %4,00
📋 Aylık Taksit: 40.364,76 TL
💼 Toplam Ödeme: 4.888.601 TL

Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun! En düşük faizli konut kredileri listesi

🏦 Şekerbank - Konut Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %5,89
📋 Aylık Taksit: 58.961,37 TL
💼 Toplam Ödeme: 7.092.664 TL

Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun! En düşük faizli konut kredileri listesi

🔍 EN UYGUN SEÇENEKLER

En Düşük Faiz/Kâr Payı Oranı: Halkbank (%2,59)
En Düşük Aylık Taksit: Halkbank (27.162,91 TL)
En Düşük Toplam Ödeme: Halkbank (3.286.124 TL)

Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun! En düşük faizli konut kredileri listesi

Fotoğraflar: AA