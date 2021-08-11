Bu meslekler erken emekli ediyor! Hem kamu hem özel sektörde çalışanlar yararlanabiliyor! Yıpranma payı olan 45 meslek…
Milyonlarca çalışan emekli olacağı günün hayalini kurarken bir yandan da uzun yıllar mesleğini icra ediyor. Hem kamu sektörü hem de özel sektörde belli başlı meslekleri icra edenler daha erken emeklilik hayatına kavuşabiliyor. Hem kadın hem erken SSK-Bağkur emeklilerinin yararlanabildiği bu şansta en önemli detay mesleklerindeki yıpranma payı oluyor. Erken emekli eden yıpranma payı olan 45 mesleğin hangileri olduğunu haberimizde derledik. Peki başvuru şartları neler?
SGK'ya bağlı olarak uzun yıllar çalışan milyonlarca kişi erken emekli olmanın yollarını arıyor. En Bilinenleri erkeklerde askerlik ve kadınlarda doğum borçlanması olsa da çok fazla işgücü gerektiren ağır işlerde çalışanlar da erken emekli olabiliyor. Hem kamu hem özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Yıpranma payı olan 45 meslek hangileri, kaç yıl erken emekli olabilmeyi sağlıyor? İşte tüm bilgiler…
'Yıpranma' dediğimiz, kanunda 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye yer alan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.
SÜRELER FARKLI
Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor. Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.