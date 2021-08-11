Bu meslekler erken emekli ediyor! Hem kamu hem özel sektörde çalışanlar yararlanabiliyor! Yıpranma payı olan 45 meslek…

SÜRELER FARKLI

Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor. Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.