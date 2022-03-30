🔎12,90 TL’den satışa çıkacak! 👨‍👧‍👦BİM aktüel 1 Nisan kataloğunda anne ve bebekleri mutlu edecek fırsatlar! 📣Katlanabilir bebek küveti…

BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Nisan yine dopdolu ve markete gitmeden önce yer alan ürünlerin neler olduğunu merak eden ve incelemek isteyen tüm illerden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. BİM şubelerinde Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında özellikle bebekler için bütçeye uygun fiyatlarla sunulan seçenekler dikkat çekiyor ve katlanabilir bebek küveti, kovası maşrafası ile set oluşturulabilir. BİM'de yer alacak televizyondan ankastre sete, tost makinesinden paşabahçe cam ürünlerine, bebek pikesinden müslin bornoza kadar birçok ürünü haberimizden inceleyebilirsiniz.