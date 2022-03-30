🔎12,90 TL’den satışa çıkacak! 👨👧👦BİM aktüel 1 Nisan kataloğunda anne ve bebekleri mutlu edecek fırsatlar! 📣Katlanabilir bebek küveti…
Birbirinden çeşitli ürünleri Salı ve Cuma günleri uygun fiyatlarla satışa sunan marketler zinciri BİM şubelerinde 1 Nisan'da yine çok güzel seçenekler sizleri bekliyor. BİM aktüel 1 Nisan kataloğunda anne ve bebekleri mutlu edecek fırsatlar ön plana çıkıyor. Ek gıdaya geçen bebekler için cam rende 12,90 TL'den satışa çıkacak. Katlanabilir bebek küveti 179 TL'den, ana kucağı 219 TL'den, bebek nevresim takımı 89,90 TL'den, bebek kanguru 99,90 TL'den alıcı bulacak. BİM aktüel katalogta yer alan teknolojik, mutfak cam ürünleri, kıyafet, oyuncak gibi ürün gruplarında da indirimler yer alıyor.
30.03.2022 16:08 - Son Güncelleme: 30.03.2022 16:10
BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Nisan yine dopdolu ve markete gitmeden önce yer alan ürünlerin neler olduğunu merak eden ve incelemek isteyen tüm illerden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. BİM şubelerinde Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında özellikle bebekler için bütçeye uygun fiyatlarla sunulan seçenekler dikkat çekiyor ve katlanabilir bebek küveti, kovası maşrafası ile set oluşturulabilir. BİM'de yer alacak televizyondan ankastre sete, tost makinesinden paşabahçe cam ürünlerine, bebek pikesinden müslin bornoza kadar birçok ürünü haberimizden inceleyebilirsiniz.