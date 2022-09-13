13 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M - SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ?

Sigaraya 2 TL zam mı geldi sorusu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Güncel sigara fiyatları yoğun ilgi görüyor. İşte 13 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M...