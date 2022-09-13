13 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M - SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ?
Sigaraya zam iddiası gündemdeki sıcak yerini koruyor. Bir önceki gün ortaya atılan iddianın doğruluğu araştırılıyor. Bu noktada 13 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları internet arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? Hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? Marlbora, Parlıament, Kent, L&M...
13.09.2022 09:36 - Son Güncelleme: 13.09.2022 09:36
Sigaraya 2 TL zam mı geldi sorusu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Güncel sigara fiyatları yoğun ilgi görüyor. İşte 13 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M...
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Son dakika haberleri... Sosyal medyada sigaraya zam geldiği yönde iddialar dolaşmaya başladı. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.