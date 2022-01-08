Ayda 900 TL'den az taksitle ev, 600 TL'den az taksitle araba alma fırsatı! Banka yok, faiz yok, peşinat yok! Gayrimenkul satışında çağ atlattı
Milyonlarca kişi konut ve araba almak için genellikle bankaların yolunu tutuyor. Vatandaşlar en az faiz uygulayan bankaları arayıp elindeki tüm birikimini peşinat olarak veriyor ve kalanı da yıllarca yüksek taksitlerde aydan aya ödemeye çalışıyor. Ama artık bu devir kapandı! Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı gayrimenkul satışında çağ atlattı. Banka yok, faiz yok, peşinat yok! Yapı Tasarruf Sandığı müşterileri en güvenli şekilde ekstra maliyetler olmadan kendilerinin belirleyeceği kolay ve bütçelerine uygun ödeme planlarıyla, 81 ildeki herhangi bir evi ya da arabayı rahatlıkla alabiliyor. Nasıl mı? Gelin detaylara hep birlikte bakalım...
Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde ev, araba, ofis almak isteyenler Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile bankasız, faizsiz, 0 peşinatla kolaylıkla hayallerini gerçekleştirebiliyor. Bankaların yüksek faizlerinden bıkanlar, dar gelirli vatandaşlar gayrimenkul alabilmek için alternatif yollar ararken Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile rahat bir nefes alıyor. Taksit ödemelerini başvuruların ardından kendinizin belirlediği ödeme planı kapsamında istediğiniz zamanda başlatabilirsiniz. Yapı Tasarruf Sandığına katılmak için herhangi bir ön şart istenmiyor. 120 aya kadar da vade imkanı sunuluyor. Ayda 900 TL'den az ödeme yaparak ev, 600 TL'den az ödeme yaparak da araba alabilirsiniz. İşte detaylar...
En düşük maaliyetle ev ve ya araba almanın yolu artık Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'ndan geçiyor. Çünkü Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı vatandaşlara bankasız, faizsiz ve sıfır peşinatla konut ve araba alabileceklerini belirtiyor.
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi 1974'den beri toplam 61 proje ile 120 bin kişiyi ev, ofis ve işyeri sahibi yaptı.
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı tarafından yapılan açıklamada, ''Türkiye'nin neresinde olursanız olun, dilediğiniz konut ya da aracı seçin; bütçenize göre ödeme planını ve teslimat tarihinizi siz belirleyin Sinpaş güvencesiyle sahip olun." denildi.