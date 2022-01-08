Ayda 900 TL’den az taksitle ev, 600 TL’den az taksitle araba alma fırsatı! Banka yok, faiz yok, peşinat yok! Gayrimenkul satışında çağ atlattı

Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde ev, araba, ofis almak isteyenler Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile bankasız, faizsiz, 0 peşinatla kolaylıkla hayallerini gerçekleştirebiliyor. Bankaların yüksek faizlerinden bıkanlar, dar gelirli vatandaşlar gayrimenkul alabilmek için alternatif yollar ararken Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile rahat bir nefes alıyor. Taksit ödemelerini başvuruların ardından kendinizin belirlediği ödeme planı kapsamında istediğiniz zamanda başlatabilirsiniz. Yapı Tasarruf Sandığına katılmak için herhangi bir ön şart istenmiyor. 120 aya kadar da vade imkanı sunuluyor. Ayda 900 TL'den az ödeme yaparak ev, 600 TL'den az ödeme yaparak da araba alabilirsiniz. İşte detaylar...