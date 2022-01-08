Mevduat faizleri coştu! Mevduat depremi! En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi ile aylık 4.684,93 TL faiz getirisi müjdesi! %21...
En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi ile aylık 4.684,93 TL faiz getirisi müjdesi! %21... Yeni ekonomi politikalarının devreye girmesinin ardından TL'ye ilgi artmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat programı sonrasında bankalardan gelen yeni faiz oranları vatandaşların yüksek oranda kazanç elde etmeleri sağlayacak. Mevduat faiz oranlarının yükselmesinin ardından birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise en yüksek faiz oranlarına sahip bankaları merak etmeye başladı. İşte 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar.
Anadolu Bank Renkli Hesap Faiz Oranları
Anadolu Bank %21 Hoş Geldin Faizi kazanma fırsatı ile şubeye bile gitmeye gerek kalmadan TL birikimlerinin değerlendirilmesini sağlıyor. En yüksek oranlara sahip bankalardan biri olan Anadolu Bank, 10.000 TL 32 günlük vadeli mevduat hesabı kapsamında, 175 TL net faiz getirisi sunmayı başarıyor. Ayrıca cazip bankacılık ayrıcalıkları ile Renkli Hesap kapsamında yapılacak tüm işlemler için farklı avantajlar sağlanacak.
Burgan Bank Mevduat Faiz Oranları
Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar arasında en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalardan biri olan Burgan bank, ON Hesap ile %2,50'ye varan faiz getirisi sunuyor.
Yüksek faiz oranları ile öne çıkmayı başaran Burgan Bank, %1,25'e varan dolar mevduat hesabı ile yüksek getiri sunar. 10.000 TL 32 günlük vadeli mevduat hesabı için Burgan Bank faiz getirisi 187 TL olarak hesaplanmıştır.
TEB Marifetli Hesap Faiz Oranları
TEB'in Marifetli Hesap hoş geldin faizi ile birikimlerinizi en iyi oranlarda değerlendirmeye başlayabilirsiniz. %20'ye varan faiz oranları ile birikimleriniz için hem faiz getirisi elde edebilir hem de birçok bankacılık işleminin en avantajlı oranlar ile gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.
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