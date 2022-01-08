%30 peşinatla faizsiz krediyle hemen alabilirsiniz! 15.000 TL indirim 48 ay vade müjdesi! DACİA Yeni Duster, Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway
15.000 TL indirim 48 ay vade müjdesi! DACİA Yeni Duster, Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway fiyatları merak ediliyor. Otomobil sahibi olmak isteyenlere özel faizsiz taşıt kredisi kampanyalarına vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye başladı. Vakıf Katılım Bankası tarafından ikinci el ve sıfır km araçlar için faizsiz, 48 ay vade seçenekleri ve avantajlı ödeme seçenekleri ile sunulan Taşıt Finansmanı ile vatandaşların artan fiyatlara rağmen rahatça araç sahibi olmaları sağlanacak. Diğer yandan Dacia gibi büyük otomotiv devleri ise faizsiz taşıt finansmanı ve 0 km araçlarda geçerli 15 bin TL'ye varan indirim fırsatları ile araç satın almak isteyenlere destek sunuyor. İşte en uygun taşıt kredileri ve sıfır otomobil indirim kampanyaları.
Vakıf Katılım Taşıt Kredisi Şartları
Türkiye'nin önde gelen kamu katılım bankalarından Vakıf Katılım Bankası, konut kredilerinin ardından, otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında faizsiz taşıt kredileri sunmaya başladı.
Üstelik düşük kar oranları ve uygun ödeme seçeneklerini bir arada sunan Vakıf Katılım, 48 ay vade ile sıfır ve ikinci el araç alımları için en hesaplı taşıt finansmanını sunuyor. Öte yandan birçok otomobil firmasının 2022 Ocak ayına özel indirim kampanyalarının da başlamasının ardından faizsiz kredi arayışları hız kazandı.
48 ay vade ile 5 yaşına kadar olan tüm araçlarda, %30 peşinat ile araç değerinin %70'ine kadar faizsiz finansman sağlanıyor. Vakıf Katılım Bankası Taşıt Finansmanı kapsamında ayrıca %1,69'dan başlayan cazip kar oranları uygulanmaktadır. Ödemelerini en avantajlı oranlar üzerinden gerçekleştirerek tüm vatandaşların 2022'de hayalini kurduğu otomobiller kolayca sahip olması sağlanacak.
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Ocak Ayına Özel Otomobil Fiyatlarında 15 Bin Liraya Varan İndirim
Dacia'nın Yeni Duster, Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway modellerinde geçerli olmak üzere 15.000 TL'ye varan cazip indirim fırsatları sunuluyor. Öte yandan %0 faiz oranları ile 75 bin TL kredi ve 15 ay vade seçenekleri sayesinde tüm vatandaşların en iyi oranlarla araç sahibi olması sağlanacak.
Sınırlı sayıda 2021 ve 2022 model Dacia araçlarda geçerli olan indirim ve faizsiz kredi fırsatları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Artan araç fiyatları nedeniyle cazip indirim avantajlarından yararlanarak, otomobil alma hayallerini ertelemek istemeyenlere özel bankalar ve otomotiv devleri tarafından 2022 yılının ilk ayına özel kampanyalar sunulmaya başladı.