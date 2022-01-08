%30 peşinatla faizsiz krediyle hemen alabilirsiniz! 15.000 TL indirim 48 ay vade müjdesi! DACİA Yeni Duster, Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway

48 ay vade ile 5 yaşına kadar olan tüm araçlarda, %30 peşinat ile araç değerinin %70'ine kadar faizsiz finansman sağlanıyor. Vakıf Katılım Bankası Taşıt Finansmanı kapsamında ayrıca %1,69'dan başlayan cazip kar oranları uygulanmaktadır. Ödemelerini en avantajlı oranlar üzerinden gerçekleştirerek tüm vatandaşların 2022'de hayalini kurduğu otomobiller kolayca sahip olması sağlanacak.

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