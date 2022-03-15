🙋🏻‍♀️AYDA 842 TL-1.100 TL- 2.354 TL NAKİT! ASHB koordine ediyor: 18 yaşını dolduran herkese ödeme! Kimlik kartı olan PTT’den şu an alabilir!

Bakanşık tarafından pandemi yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı gibi aylık olarak verdiği ödemelerin dışında tek seferliğine verdiği pek çok yardım bulunuyor. Bu ödemeler arasında Tüberküloz ya da SSPE hastası olan vatandaşın ya da hastaya bakmakla yükümlü vatandaşa nakit desteği sağlanır. 2022 senesi destek tutarı ise aylık 2 bin 354 TL, yıllık ise 28.248 TL'dir. Peki, bu destekelerden kimler yararlanacak? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destekler!