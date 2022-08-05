Ayda 468 TL ödemeyle 50.000 TL alın! Ters takla attı nokta atışı yapıyor! 60 ay vade imkanıyla... Çığır açan teklif: 0,99 faizli kredi imkanı bu sabah geldi!

En uygun kampanya ve fırsatları merak edenler bankaların kredi faiz oranları ile ilgili yaptığı son duyuruları yakından takip ediyor. Yeni ayda kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığı pek çok kişiyi alakadar ediyor. 0,99 faiz oranı ile kredi kullanımı mümkün kılındı. 50 bin TL limitle kullanılan kredi için 60 ay vade imkanı sağlandı. Kimler 0.99 faiz oranı ile kredi kullanabilecek? İşte kampanya detayları!