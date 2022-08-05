Siz siz olun bu hatayı yapmayın! İslam Memiş'ten son dakika kritik ALTIN yorumu! ''Çarşı ve pazarın karışacağı bir ay olacak'' diyerek uyardı!

İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu geldi. Altın, dolar ve kripto parada hareketlilik devam ediyor. 5 Ağustos 2022 itibariyle gram altının alış fiyatı 1.033,52, satış fiyatı ise 1.033,70 olarak kaydedildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarih vererek 'Çarşı pazar karışacak' dedi. Altın için çarpıcı uyarılar yapan Memiş, ''Eylül ayında gıda kıtlığını konuşacağımız bir döneme gireceğiz. Temmuz ve ağustos tatil aylarını güzel değerlendirin, dinlenin, bant aralıkları dışında gelişme beklemeyin. Dolarda 17-18 lira, gram altında 950-1000 lira. Ons altında 1680-1780, gümüş gramda 11-12 lira aralığı.'' dedi. İşte Memiş'in açıklamalarının tamamı...