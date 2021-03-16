Gençler akın etti! Ayda 44 bin lira kazanma fırsatı! Hem çalış hem de bütün gün gez!

Pandemi, yurtdışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Ancak aşılama ve normale dönüşle birlikte özellikle ABD ve Kanada'daki okullar kayıt almaya başladı. Birikmiş taleple bu ülkelerdeki okurken para kazandıran programlara yoğun ilgi oluştu. Eğitim vizesinde ise engel yok. İşte merak edilen detaylar... Amerika'da popüler olan bir diğer program ise Work and Travel. Üniversite öğrencilerine çalışma ve ülkeyi gezme imkanı sunan programa 2020'de başvuru alınmadı. Bu da 2021 için bir patlamaya neden oldu.