SSK‘dan çifte maaş müjdesi! Bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz!

Milyonları ilgilendiren haber, SSK'dan çifte maaş müjdesi geldi. Siz de bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz. SGK'dan SSK ve Bağkur'lu vatandaşları yakından ilgilendiren bu haberin detayları, şartları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı şartları yerine getiren vatandaşlar için çift maaş veriyor, örneğin bir kadın ölen anne babasının ya da eşinin maaşını alabiliyor. Bunun için bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekiyor. İşte SSK'dan çifte maaş ödemesi için tüm detaylar…