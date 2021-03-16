SSK‘dan çifte maaş müjdesi! Bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz!
Milyonları ilgilendiren haber, SSK'dan çifte maaş müjdesi geldi. Siz de bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz. SGK'dan SSK ve Bağkur'lu vatandaşları yakından ilgilendiren bu haberin detayları, şartları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı şartları yerine getiren vatandaşlar için çift maaş veriyor, örneğin bir kadın ölen anne babasının ya da eşinin maaşını alabiliyor. Bunun için bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekiyor. İşte SSK'dan çifte maaş ödemesi için tüm detaylar…
Milyonları ilgilendiren haber, SSK'dan çifte maaş müjdesi geldi. Siz de bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz. SGK'dan SSK ve Bağkur'lu vatandaşları yakından ilgilendiren bu haberin detayları, şartları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı şartları yerine getiren vatandaşlar için çift maaş veriyor, örneğin bir kadın ölen anne babasının ya da eşinin maaşını alabiliyor. Bunun için bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekiyor. İşte SSK'dan çifte maaş ödemesi için tüm detaylar…
SSK'dan çifte maaş müjdesi milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor ve detaylar yakından takip ediliyor. Eşten, babadan veya anneden kalan maaş alınabiliyor böylece çift maaş alma şansı doğuyor. Tabii bunun için belli başlı şartların taşınıyor olması gerek, bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz. SSK ve Bağ-Kur'lu vatandaşları yakından ilgilendiren birden fazla maaş hakkında merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
SGK'dan dul maaşı alan vatandaşlar çift hatta 3 maaş ödemesi alabilirler.
Çift maaş yada 3'lü maaş ödemeleri için kişi SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığı'na bağlı maaşları ayrı ayrı alabilir. Bir örnek veremk gerekirse kişinin vefat eden eşi SSK'lı, annesi veya babası Bağkur'lu olması durumunda hem yetim hem dul maaşını aynı anda alabilir. Kendisi de emekli sandığına bağlı ise üç maaş birden alınabilir.