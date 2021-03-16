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SSK‘dan çifte maaş müjdesi! Bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz!

Milyonları ilgilendiren haber, SSK'dan çifte maaş müjdesi geldi. Siz de bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz. SGK'dan SSK ve Bağkur'lu vatandaşları yakından ilgilendiren bu haberin detayları, şartları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı şartları yerine getiren vatandaşlar için çift maaş veriyor, örneğin bir kadın ölen anne babasının ya da eşinin maaşını alabiliyor. Bunun için bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekiyor. İşte SSK'dan çifte maaş ödemesi için tüm detaylar…

16.03.2021 13:27 - Son Güncelleme: 16.03.2021 13:27
SSK‘dan çifte maaş müjdesi! Bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz!

Milyonları ilgilendiren haber, SSK'dan çifte maaş müjdesi geldi. Siz de bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz. SGK'dan SSK ve Bağkur'lu vatandaşları yakından ilgilendiren bu haberin detayları, şartları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı şartları yerine getiren vatandaşlar için çift maaş veriyor, örneğin bir kadın ölen anne babasının ya da eşinin maaşını alabiliyor. Bunun için bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekiyor. İşte SSK'dan çifte maaş ödemesi için tüm detaylar…

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SSK‘dan çifte maaş müjdesi! Bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz!

SSK'dan çifte maaş müjdesi milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor ve detaylar yakından takip ediliyor. Eşten, babadan veya anneden kalan maaş alınabiliyor böylece çift maaş alma şansı doğuyor. Tabii bunun için belli başlı şartların taşınıyor olması gerek, bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz. SSK ve Bağ-Kur'lu vatandaşları yakından ilgilendiren birden fazla maaş hakkında merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

SSK‘dan çifte maaş müjdesi! Bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz!

ÇİFT MAAŞ İMKANINDAN NASIL FAYDANILABİLİR?

İki emekli aylığı alma durumu Türkiye'de pek bilinmeyen bir durum olduğu için çok sayıda vatandaş bu imkandan yararlanamıyor. Gerekli bilgileri aldıktan sonra durumları uyan vatandaşlar başvurularını yaparak iki emekli maaşını birden alabiliyorlar.

SSK‘dan çifte maaş müjdesi! Bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz!

İŞTE ŞARTLAR...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler sigortalı olan kişinin prim türüne göre belirleniyor. Burada kişinin SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığ'na bağlı olması hem bağlanacak maaş türü hemde ikinci maaş ödemeleri için önemli etmen

SSK‘dan çifte maaş müjdesi! Bu şartları taşıyorsanız birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz!

SGK'dan dul maaşı alan vatandaşlar çift hatta 3 maaş ödemesi alabilirler.

Çift maaş yada 3'lü maaş ödemeleri için kişi SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığı'na bağlı maaşları ayrı ayrı alabilir. Bir örnek veremk gerekirse kişinin vefat eden eşi SSK'lı, annesi veya babası Bağkur'lu olması durumunda hem yetim hem dul maaşını aynı anda alabilir. Kendisi de emekli sandığına bağlı ise üç maaş birden alınabilir.