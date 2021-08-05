Çığır açan teklif! Bankada parası olanlar zil takıp oynayacak! 32 günlük 21.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

Çığır açan teklif! Bankada parası olanlar zil takıp oynayacak. Mevduat hesapları son dönemde yatırım yapmak isteyenler tarafından sık sık tercih edilmektedir. Elindeki mevcut parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen kişi sayısında artış yaşanıyor. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek sunuyor ve para birikimi olanlar teklifleri öğrenmek istiyor.