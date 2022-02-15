Ev alacaklar dikkat! KDV indirimi sonrası konutlara da indirim mi geliyor? 150 metrekare şartı
Ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber geldi. Temel gıda maddelerinde KDV indirimi yapılmasının ardından şimdi de farklı sektörlerde KDV değişikliği gündeme geldi. Özellikle gayrimenkulde yaşanan fahiş fiyat artışı büyük dikkat çekmişti. KDV indirimi ev fiyatlarında önemli bir düşüş sağlayacak. Sadece konutta değiş ayrıca eğitim ve sağlık hizmetlerinde de KDV indirimi yapılması bekleniyor.
15.02.2022 09:12
- Son Güncelleme: 15.02.2022 09:14