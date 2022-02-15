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Haberler Ekonomi Ev alacaklar dikkat! KDV indirimi sonrası konutlara da indirim mi geliyor? 150 metrekare şartı

Ev alacaklar dikkat! KDV indirimi sonrası konutlara da indirim mi geliyor? 150 metrekare şartı

Ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber geldi. Temel gıda maddelerinde KDV indirimi yapılmasının ardından şimdi de farklı sektörlerde KDV değişikliği gündeme geldi. Özellikle gayrimenkulde yaşanan fahiş fiyat artışı büyük dikkat çekmişti. KDV indirimi ev fiyatlarında önemli bir düşüş sağlayacak. Sadece konutta değiş ayrıca eğitim ve sağlık hizmetlerinde de KDV indirimi yapılması bekleniyor.

15.02.2022 09:12 - Son Güncelleme: 15.02.2022 09:14
Ev alacaklar dikkat! İndirim geliyor! 150 metrekare şartı

Ev fiyatları düşüyor. Gayrimenkul sektörünü çok yakından ilgilendiren değişiklik için harekete geçildi. Gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi.

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Ev alacaklar dikkat! İndirim geliyor! 150 metrekare şartı

Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor.

Ev alacaklar dikkat! İndirim geliyor! 150 metrekare şartı

KAYIT DIŞI AZALACAK
KDV düzenlemesi için çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle toplantılar düzenlerken, KDV'de de sadeleşmeye gidildi.

Ev alacaklar dikkat! İndirim geliyor! 150 metrekare şartı

KDV'deki sadeleşmeyle birlikte reel sektörün işleri kolaylaşacak, reel sektörün dinamizmi ve rekabet gücü artacak. Yatırım ortamı iyileşecek, kayıt dışı azalacak.

Ev alacaklar dikkat! İndirim geliyor! 150 metrekare şartı

Edinilen bilgilere göre, özel eğitim, özel sağlık hizmeti gibi sektörlerde de KDV oranlarında düzenleme öngörülüyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde mevcutta yüzde 8 KDV uygulanıyor.

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