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En düşük faizli konut kredileri listesi: Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun!

"Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı! Bankalar konut kredisi faizlerinde indirime gitti. En avantajlı oranlar ve düşük aylık taksitler için karşılaştırmalı liste haberimizde!"

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 18:35 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 09:33
En düşük faizli konut kredileri listesi: Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun!

Ev sahibi olmak isteyenlerin en büyük destekçisi konut kredilerinde yeni dönem başlıyor. Bankalar, artan talep ve sezon kampanyaları nedeniyle faiz oranlarını yeniden şekillendiriyor. Sizler için hazırladığımız özel haberde; en güncel faiz oranlarını, aylık taksit hesaplamalarını ve bankaların birbirinden farklı avantajlarını derledik. İster ilk evinizi alın, ister yatırım yapmayı düşünün, bu rehberle en uygun krediyi seçmek artık çok daha kolay! Detaylar için okumaya devam edin…

En düşük faizli konut kredileri listesi: Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun!

🏦 Akbank - İlk Evim Konut Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %2,79
📋 Aylık Taksit: 28.966,07 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.503.688 TL

En düşük faizli konut kredileri listesi: Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun!

🏦 Garanti BBVA - Konut Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %2,88
📋 Aylık Taksit: 29.786,99 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.605.888 TL

En düşük faizli konut kredileri listesi: Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun!

🏦 Halkbank - Hesaplı Evim Konut Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %2,59
📋 Aylık Taksit: 27.162,91 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.286.124 TL

En düşük faizli konut kredileri listesi: Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun!

🏦 VakıfBank - Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %2,69
📋 Aylık Taksit: 28.060,70 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.391.784 TL

En düşük faizli konut kredileri listesi: Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun!

🏦 Ziraat Bankası - Konut Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %3,09
📋 Aylık Taksit: 31.722,98 TL
💼 Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

En düşük faizli konut kredileri listesi: Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun!

🏦 DenizBank - Mortgage Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %3,81
📋 Aylık Taksit: 38.533,65 TL
💼 Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

En düşük faizli konut kredileri listesi: Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun!

🏦 ICBC Bank Turkey - Yeni Evim Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %4,00
📋 Aylık Taksit: 40.364,76 TL
💼 Toplam Ödeme: 4.888.601 TL

En düşük faizli konut kredileri listesi: Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun!

🏦 Şekerbank - Konut Kredisi

🔄 Faiz Oranı: %5,89
📋 Aylık Taksit: 58.961,37 TL
💼 Toplam Ödeme: 7.092.664 TL

En düşük faizli konut kredileri listesi: Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun!

🔍 EN UYGUN SEÇENEKLER

En Düşük Faiz/Kâr Payı Oranı: Halkbank (%2,59)
En Düşük Aylık Taksit: Halkbank (27.162,91 TL)
En Düşük Toplam Ödeme: Halkbank (3.286.124 TL)

En düşük faizli konut kredileri listesi: Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun!

Fotoğraflar: AA