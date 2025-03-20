En düşük faizli konut kredileri listesi: Aylık 27 bin TL taksitle ev sahibi olun!

Ev sahibi olmak isteyenlerin en büyük destekçisi konut kredilerinde yeni dönem başlıyor. Bankalar, artan talep ve sezon kampanyaları nedeniyle faiz oranlarını yeniden şekillendiriyor. Sizler için hazırladığımız özel haberde; en güncel faiz oranlarını, aylık taksit hesaplamalarını ve bankaların birbirinden farklı avantajlarını derledik. İster ilk evinizi alın, ister yatırım yapmayı düşünün, bu rehberle en uygun krediyi seçmek artık çok daha kolay! Detaylar için okumaya devam edin…