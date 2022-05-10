Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hem kıdem hem ihbar tazminatı aynı anda alınabilir mi? 2 tazminat alma hakkı
Milyonlarca çalışan işten ayrılırken sadece kıdem tazminatının alındığını sanıyor ancak bir tazminat hakkınız daha var. Söz konusu ikinci tazminat çalıştığınız süreye göre belirleniyor. Buna da ihbar tazminatı deniyor. Peki hem kıdem tazminatı hem de ihbar tazminatı alınabilir mi? İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı.
Çalışanları koruyan düzenlemelerden birisi de tazminat. İşten ayrılırken ödenen kıdem tazminatının yanında işçilere ayrıca bir tazminat daha ödeniyor. Bu tazminat ise çalıştığınız süreye göre belirleniyor.
Yasalarımız çalışanları koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunların bazıları çalışma şartlarıyla ilgili olurken bazıları da maddi desteklerden oluşuyor. Bu koruma yollarından birisi de işten ayrılan işçilere ödenen kıdem tazminatı. Ancak kıdem tazminatının yanında ikinci bir tazminat imkanı da bulunuyor. buna da ihbar tazminatı deniliyor. Her iki tazminatı almanın yolları farklı olarak düzenlenmiş durumda.
Kıdem tazminatı alabilmek için genel kural olarak işçinin son işyerinde en az bir yıl çalışması ve kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor.
Burada istifa ederek ayrılanlara tazminat ödenmiyor.
Ancak bunun da bazı istisnaları bulunuyor. 1475 sayılı yasanın 14. maddesi hala yürürlükte olduğu için bu düzenlemeye göre kendi isteği ile ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor.