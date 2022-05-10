Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hem kıdem hem ihbar tazminatı aynı anda alınabilir mi? 2 tazminat alma hakkı

Yasalarımız çalışanları koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunların bazıları çalışma şartlarıyla ilgili olurken bazıları da maddi desteklerden oluşuyor. Bu koruma yollarından birisi de işten ayrılan işçilere ödenen kıdem tazminatı. Ancak kıdem tazminatının yanında ikinci bir tazminat imkanı da bulunuyor. buna da ihbar tazminatı deniliyor. Her iki tazminatı almanın yolları farklı olarak düzenlenmiş durumda.

