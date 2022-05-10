BENZİN VE MOTORİNE 1 TL 12 KURUŞ ZAM GELDİ Mİ? 11 Mayıs akaryakıt fiyat listesi: İstanbul, Ankara, İzmir! 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu?
10-11 Mayıs güncel benzin, motorin, otogaz ve LPG fiyatları sürücülerin gündeminde yer alıyor. Son dakika bilgisine göre benzine zam bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ildeki araç sahipleri akaryakıta zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. BP, Shell, OPET ve Petrol Ofisi yeni benzin, motorin, otogaz ve LPG fiyatları haberimizde! Peki BENZİN VE MOTORİNE 1 TL 12 KURUŞ ZAM GELDİ Mİ? 1 litre litresi ne kadar, kaç TL oldu?İşte Brent Petrol ve akarkayıt fiyatlarında son durum...
10.05.2022 09:12 - Son Güncelleme: 10.05.2022 09:14
BENZİN VE MOTORİNE ZAM HABERLERİ | Akaryakıt fiyatlarını etkileyen Brent Petrolde son durum ve benzin, motorin, otogaz, LPG güncel fiyatları gündeme geldi. Bir önceki gün yüzde 7,1 gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bugün de 102,6 dolarla iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Son dakika haberine göre ise akaryakıta zam bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki sürücüler 'BENZİN VE MOTORİNE 1 TL 12 KURUŞ ZAM GELDİ Mİ? 1 litre litresi ne kadar, kaç TL oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 10 Mayıs akaryakıt fiyat listesi: İstanbul, Ankara, İzmir!