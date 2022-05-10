BENZİN VE MOTORİNE 1 TL 12 KURUŞ ZAM GELDİ Mİ? 11 Mayıs akaryakıt fiyat listesi: İstanbul, Ankara, İzmir! 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN VE MOTORİNE ZAM HABERLERİ | Akaryakıt fiyatlarını etkileyen Brent Petrolde son durum ve benzin, motorin, otogaz, LPG güncel fiyatları gündeme geldi. Bir önceki gün yüzde 7,1 gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bugün de 102,6 dolarla iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Son dakika haberine göre ise akaryakıta zam bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki sürücüler 'BENZİN VE MOTORİNE 1 TL 12 KURUŞ ZAM GELDİ Mİ? 1 litre litresi ne kadar, kaç TL oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 10 Mayıs akaryakıt fiyat listesi: İstanbul, Ankara, İzmir!