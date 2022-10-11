Ayçiçek yağında fiyatlar geri çekildi! 5 LT yağın fiyatını duyan kuyruk oluşturacak! Migros, ŞOK, BİM indirimli ürünler yayınlandı!
Yağ fiyatları vatandaşlar tarafından sık sık aratılıyor. Migros'un kendi markası olan sıvı yağda yaptığı indirim ile 5 litrelik ayçiçek yağının piyasadaki fiyatlarından çok daha ucuz fiyata satın alınacağını duyurdu. Marketin internet sitesi üzerinde geçerli olacak olan indirim ile beraber 5 litre ayçiçek sıvı yağın fiyatı 139,90 TL'den satın alınmaya başlanacak.İşte indirimli ürünler listesi...
11.10.2022 16:52 - Son Güncelleme: 11.10.2022 16:52
Migros 11 Ekim 2022 indirimli fiyat listesi içinde kağıt havlu ve tuvalet kağıdı gibi ürünler de var. İşte Migros indirimli ürünler listesi...