81 ilde acil kod geldi: İŞKUR 9.500 TL maaşla 120 BİN personel alacak! KPSS şartsız 18-40 yaş arası herkes başvurabilir!
Ekim ayında incelediğimiz ilanlara göre en çok alımın yapılacağı sektörler beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, büro memuru, gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, makineci, ön muhasebeci, satış danışmanı, temizlik görevlisi olduğu görülüyor. İŞKUR'un internet sitesinde bilgilerinizi doldurarak tüm sektörlerde yer alan ilanlara kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. En çok alım yapılacak sektörler ve personel alım sayısı kapsamlı bir şekilde haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...
12.10.2022 09:28 - Son Güncelleme: 12.10.2022 09:28
İŞKUR güncel iş ilanları iş arayanlar tarafından sık sık takip ediliyor. Özel sektör İŞKUR vasıtasıyla 199 bini aşkın personel arıyor. Binlerce insanın aradığı işi bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ekim ayı yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. Özel sektördeki açık işler internet sitesinden basitçe görülebiliyor. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı vakitte iş arayan kişilerin işe yerleşmesi sürecinde de yardımcı olmaktadır. İşte Ekim ayı İŞKUR personel alımı detayları...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Eylül'de 103 bin 975, bu yılın Ocak- Eylül döneminde 1 milyon 23 bin 350 kişinin istihdamına aracılık etti.